Захарова о росте числа наемников США в Сирии: «Действуют интересно»

США увеличивают штат сотрудников частных военных компаний в Сирии на фоне вывода своих войск. Об этом заявила в среду, 17 июля, на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в этой ситуации командование Вооруженных сил США «действует интересно», так как «численность персонала частных военных компаний в Сирии превышает четыре тысячи человек».

В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод войск из Сирии. Предполагалось, что это произойдет в течение 60-100 дней, однако, как сообщали американские СМИ, руководству Пентагона удалось убедить Трампа изменить свое решение и оставить в Сирии часть сил США.

Ранее Сирия заявила о последнем этапе войны с террористами.