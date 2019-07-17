Захарова о росте числа наемников США в Сирии: «Действуют интересно»

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По словам официального представителя МИД РФ, на фоне вывода войск из арабской республики Вашингтон увеличил состав частных военных компаний до четырех тысяч.

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Фото, видео : MFA Russia, U.S. Department of Defense, Oliver Contreras / www.globallookpress.com

Тема:
Война в Сирии 4284

США увеличивают штат сотрудников частных военных компаний в Сирии на фоне вывода своих войск. Об этом заявила в среду, 17 июля, на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в этой ситуации командование Вооруженных сил США «действует интересно», так как «численность персонала частных военных компаний в Сирии превышает четыре тысячи человек».

В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод войск из Сирии. Предполагалось, что это произойдет в течение 60-100 дней, однако, как сообщали американские СМИ, руководству Пентагона удалось убедить Трампа изменить свое решение и оставить в Сирии часть сил США.

Ранее Сирия заявила о последнем этапе войны с террористами.

Тема:
Война в Сирии 4284
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