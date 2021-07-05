Как снимался фильм «Москва слезам не верит» — пять интересных фактов

|
Алиса Старжевская
20 358

5 июля 2021-го умер Владимир Меньшов. 40 лет назад его фильм «Москва слезам не верит» получил «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Как снимался фильм «Москва слезам не верит» — пять интересных фактов

Фото: Кадр из х/ф «Москва слезам не верит» (1979 год) / реж. Владимир Меньшов

Тема:
Умер обладатель «Оскара» режиссер Владимир Меньшов

Мелодрама Владимира Меньшова о девушках, приехавших покорять столицу своим упорством и талантом, сразу полюбилась зрителям и заслужила высокую оценку на международном уровне. В 1981 году кинолента была удостоена премии «Оскар». 5 июля 2021-го умер режиссер Владимир Валентинович Меньшов. Картину, которую некогда сократили на час из-за чересчур откровенных сцен, россияне пересматривают и 40 лет спустя.

Сюжет фильма хорошо известен почти каждому российскому телезрителю, а вот об истории создания кинокартины известно довольно мало. 5-tv.ru собрал самые интересные факты о съемках ленты, ставшей популярной во всем мире.

Алексей Баталов не хотел играть Гошу

© РИА Новости

На роль Гоши в мелодраме пробовались лучшие актеры страны: Олег Ефремов, Вячеслав Тихонов, Виталий Соломин и другие. Однако режиссер на этой позиции сразу увидел Алексея Баталова, который не горел желанием играть слесаря. В конце концов, Меньшов смог уговорить актера, и эта роль стала одной из лучших за его сценическую карьеру.

Муравьева разразилась слезами из-за своей роли

YouTube / Киноконцерн «Мосфильм»

В числе недовольных своим сценическим образом была также артистка Ирина Муравьева. Увидев смонтированную версию картины, звезда даже заплакала: ее героиня — Людмила Свиридова — казалась актрисе слишком грубой и непорядочной.

Сцену на станции метро «Охотный ряд» снимали на «Новослободской»

В сцене чтения в метро, где хоккеист Сергей знакомится с Людмилой, на заднем плане видно название станции «Охотный ряд», хотя на момент съемок она уже была переименована в «Проспект Маркса». Старое название было необходимо оставить для создания антуража 1958 года. Однако самое интересное то, что съемки этого эпизода фильма проходили и вовсе на «Новослободской».

Герой Рудик отчасти предрек судьбу развития фильма

© РИА Новости

Сцену встречи Катерины и отца ее ребенка Рудольфа снимали на лавочке на Гоголевском бульваре.

«Ничего не будет: ни кино, ни театра, ни книг, ни газет. Одно сплошное телевидение», — повторял Рудик.

Его пророчество отчасти сбылось. Хотя, конечно театр, книги и кино не утратили свою значимость, роль телевидения в жизни жителей СССР явно выросла. Даже о своем «Оскаре» Меньшов узнал только из телевизора — на вручение премии в Лос-Анджелес его не выпустили.

В первом варианте фильма было больше откровенных сцен

Изначально хронометраж фильма был длиннее на один час. В кинокартине больше откровенных сцен, которые пришлось урезать после рекомендаций из Госкино.

Помимо фильма «Москва слезам не верит» обладанием статуэткой премии «Оскар» могут похвастаться отечественные художественные картины «Война и мир» Сергея Бондарчука, снятая в СССР в 1967-м, «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова, снятая в России в 1994 с привлечением звезд французского кино. Также стоит упомянуть отмеченные премиями «Оскар» работы: «Разгром немецких войск под Москвой» — победа в номинации «Лучший документальный фильм» за 1943 год; советско-японский художественный фильм Акиры Куросавы «Дерсу Узала» — «Лучший иностранный фильм» за 1976 год: мультипликационная лента Александра Петрова «Старик и море» — «Лучший короткометражный фильм» за 2000 год.

Тема:
Умер обладатель «Оскара» режиссер Владимир Меньшов
5 июл
«Дешевая мелодрама» — Пять занимательных фактов о фильме «Москва слезам не верит»
5 июл
Можно ли было спасти оскароносного режиссера Меньшова— мнение врача-пульмонолога
5 июл
«Каждая картина — культовая»: Сергей Безруков простился с Владимиром Меньшовым
5 июл
Энциклопедия советской жизни: умер Владимир Меньшов
5 июл
От общежития до «Оскара»: История любви Владимира Меньшова и Веры Алентовой
5 июл
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова
5 июл
«Все. Все… Все. . .»: Юлия Меньшова поделилась болью утраты знаменитого отца
5 июл
Названы дата и место прощания с оскароносным режиссером Владимиром Меньшовым
5 июл
5 фактов о Владимире Меньшове
5 июл
«Волшебство»: режиссер последнего фильма с Меньшовым о его актерском таланте

Читайте также

+28° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
73.35
-0.27 87.03
-0.04
Как узнать настоящий запах вашей квартиры?

Последние новости

18:02
На пляже во всей красе: Самые модные купальники лета 2021 года
17:58
Как снимался фильм «Москва слезам не верит» — пять интересных фактов
17:55
Валерий Меладзе ответил на обвинения в домогательствах в сторону его брата
17:54
«Дешевая мелодрама» — Пять занимательных фактов о фильме «Москва слезам не верит»
17:52
Любовь со школьной скамьи: 5 звезд, которые встретили супругов до совершеннолетия
17:49
«Босиком вышли на улицу» — очевидцы сообщают от стрельбе в аэропорту США

Сейчас читают

Скончался латвийский вратарь «Коламбуса» Матисс Кивлениекс, подробности трагедии
Власти Сочи призвали горожан подготовиться к эвакуации
Мощный поток воды, смывший женщин в крымском селе, сняли с коптера
Названа причина смерти режиссера Владимира Меньшова
«Рады, что хуже не становится»: Жена Мамонова о состоянии попавшего в реанимацию музыканта

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака