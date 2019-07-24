Советник Зеленского рассказал о «размене» Крыма на Донбасс

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Команда президента Незалежной пытается «слепить из него героя».

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Фото, видео : www.globallookpress.com / © Nikolay Gyngazov, YouTube/ Телеканал ATR

Тема:
Украинский кризис 79

Президент Украины Владимир Зеленский не согласится признать Крым российским регионом в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил его советник по политическим вопросам Никита Потураев.

«Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс и наоборот. Это было бы предательством граждан Украины, которые сохраняют паспорта, как бы рискованно это ни было, находясь под оккупацией, под агрессией», — заявил он в эфире телеканала ATR.

По словам Потураева, Зеленский — «человек другого типа, который не приемлет предательства и слабости».

В свою очередь украинский политолог Дмитрий Корнейчук усомнился, что президенту Незалежной будет кем бы то ни было предложен подобный «размен», пишет «Экономика сегодня». Москва неоднократно подчеркивала, что статус Крыма, а именно его воссоединение с РФ обсуждению не подлежит, а к самоопределению Донбасса Россия отношения не имеет. По мнению эксперта, провокационное заявление советника Зеленского связано с попыткой его команды «слепить из него героя».

Ранее соотечественники украинского президента предложили ему выкупить полуостров Крым «в рассрочку», а затем и территорию Донбасса.

Тема:
Украинский кризис 79
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