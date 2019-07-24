Советник Зеленского рассказал о «размене» Крыма на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский не согласится признать Крым российским регионом в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил его советник по политическим вопросам Никита Потураев.
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По словам Потураева, Зеленский — «
В свою очередь украинский политолог Дмитрий Корнейчук усомнился, что президенту Незалежной будет кем бы то ни было предложен подобный «размен», пишет «Экономика сегодня». Москва неоднократно подчеркивала, что статус Крыма, а именно его воссоединение с РФ обсуждению не подлежит, а к самоопределению Донбасса Россия отношения не имеет. По мнению эксперта, провокационное заявление советника Зеленского связано с попыткой его команды «слепить из него героя».
Ранее соотечественники украинского президента предложили ему выкупить полуостров Крым «в рассрочку», а затем и территорию Донбасса.