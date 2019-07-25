В День ВМФ в Петербурге разведут пять мостов

, 21:15 Эфирная новость 86

Во время Главного военно-морского парада по Неве пройдут более 40 кораблей и подводных лодок.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Алексей Даничев

Тема:
День ВМФ 70

В Петербурге прошла генеральная репетиция Главного военно-морского парада. Сам праздник состоится в это воскресенье, в День ВМФ. Центром торжеств станет река Нева, ради этого среди бела дня в городе разведут пять мостов. Возглавит парадный строй воссозданный на исторической верфи парусник «Полтава».

Всего в шествии участвуют более 40 кораблей и подводных лодок. А самой зрелищной частью парада станет авиашоу. Как все прошло сегодня — расскажет Алексей Полторанин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генеральную репетицию Главного военно-морского парада в Северной столице посмотрели министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Петербурга Алекснадр Беглов.

Тема:
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