Моряки задержанного СБУ танкера не намерены являться на допросы следователей Незалежной

За их судьбой следила вся страна: экипаж российского танкера, задержанного на Украине, прилетел в Москву.

По словам моряков, они чувствуют себя хорошо, но из-за допросов в СБУ силы на исходе. Кроме того, украинская сторона настоятельно требует являться на допросы в качестве свидетелей.

Однако, встречаться со следователями моряки не будут — потому что не имеют отношения к инциденту, который произошел в прошлом году в Керченском проливе. А потому и говорить с сотрудниками СБУ не о чем.

Подробности в видеосюжете Ксении Солдатовой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что моряки с задержанного СБУ российского танкера приземлились в «Домодедово».