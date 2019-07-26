Моряки задержанного СБУ танкера не намерены являться на допросы следователей Незалежной

, 12:21 Эфирная новость 20

Украинская сторона намеревается вызывать российских моряков на допросы в качестве свидетелей.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Sputnik

Тема:
Конфликт в Керченском проливе 256

За их судьбой следила вся страна: экипаж российского танкера, задержанного на Украине, прилетел в Москву.

По словам моряков, они чувствуют себя хорошо, но из-за допросов в СБУ силы на исходе. Кроме того, украинская сторона настоятельно требует являться на допросы в качестве свидетелей.

Однако, встречаться со следователями моряки не будут — потому что не имеют отношения к инциденту, который произошел в прошлом году в Керченском проливе. А потому и говорить с сотрудниками СБУ не о чем.

Подробности в видеосюжете Ксении Солдатовой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что моряки с задержанного СБУ российского танкера приземлились в «Домодедово».

Тема:
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