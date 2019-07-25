Европа изнывает от аномальной жары. В Бельгии, Франции, Германии побиты температурные рекорды за всю историю метеонаблюдений — больше 40 градусов в тени.

Плавится Нотр-Дам, ядерные реакторы «на перерыве», зоопарки перешли на ледяное меню. И это только начало — уверяют синоптики, пик жары придется на ближайшие два дня.

Ян Воскресенский разбирался, какие правила готовы нарушить европейцы, чтобы выжить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на юге Казахстана от жары плавятся светофоры. В городе Сарыагаш 19 июля температура достигла 55 градусов по Цельсию.