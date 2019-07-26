В США одобрили задержание российского танкера в Одессе

Посольство США в Киеве поддержало украинские власти, задержавшие в одесском порту российский танкер, пишет ФАН.
Слова одобрения действий СБУ опубликованы на официальной странице дипмиссии в Facebook.
25 июля украинские силовики задержали в порту Одессы российский танкер, который, по их мнению, блокировал проход украинских кораблей через Керченский пролив 25 ноября 2018 года. Сотрудники СБУ, военные прокуроры и пограничники провели обыск на борту, забрали документы и допросили экипаж, который позже отпустили. При этом само грузовое судно было арестовано как вещественное доказательство.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о прибытии российских моряков в Москву после инцидента в Одессе.