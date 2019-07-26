В США одобрили задержание российского танкера в Одессе

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Американское посольство в Киеве назвало поведение украинских силовиков «гуманным».

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Фото, видео : State Border Guard Service of Ukraine/ Handout via REUTERS

Тема:
Украинский кризис 83

Посольство США в Киеве поддержало украинские власти, задержавшие в одесском порту российский танкер, пишет ФАН.

Слова одобрения действий СБУ опубликованы на официальной странице дипмиссии в Facebook.

«То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и в соответствии с международными нормами. Это хороший прецедент для мирного разрешения споров», — говорится в сообщении.

25 июля украинские силовики задержали в порту Одессы российский танкер, который, по их мнению, блокировал проход украинских кораблей через Керченский пролив 25 ноября 2018 года. Сотрудники СБУ, военные прокуроры и пограничники провели обыск на борту, забрали документы и допросили экипаж, который позже отпустили. При этом само грузовое судно было арестовано как вещественное доказательство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о прибытии российских моряков в Москву после инцидента в Одессе.

Тема:
Украинский кризис 83
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