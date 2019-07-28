Видео: Авиационная часть Главного военно-морского парада в Петербурге

В полдень 28 июля авиационные группы прошли в небе над Петербургом по случаю празднования Дня военно-морского флота.

Истребители Су и МиГ и вертолеты Ка поднялись с аэродромов «Пушкин» и «Громово» сформировали парадный строй и пролетели над Невой. Замыкала колонну самолетов тактическая группа штурмовиков Су-25Ю которые выпустили цветной дым, украсив небо над городом российским триколором.

На Сенатской площади Главный военно-морской парад принимает президент РФ и верховный главнокомандующий вооруженных сил России Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ Николаем Евменовым.

Морская часть парада началась залпом салютного дивизиона с Петропавловской крепости. В ней приняли участие более четырех тысяч моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, 43 боевых корабля и подводные лодки.

С 1980 года День Военно-морского флота России отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. Масштабный Главный военно-морской парад проводится в Санкт-Петербурге и Кронштадте с 2017 года. В 2019 году ВМФ России отмечает 323-ю годовщину со дня образования.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео Главного военно-морского парада в Петербурге.