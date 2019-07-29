«Вся площадь споет с нами»: Михаил Турецкий о праздновании Дня ВМФ в Петербурге

, 0:09 Эксклюзивное интервью 47

Знаменитый Хор Турецкого снова превратил праздничный концерт в «Народное караоке».

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Фото, видео : ТАСС / Сергей Карпухин, 5-tv.ru

Тема:
День ВМФ 86

В воскресенье, 28 июля, Россия отметила День военно-морского флота. Главные торжества состоялись в Санкт-Петербурге — помимо масштабного парада на Дворцовой площади состоялся грандиозный концерт, участие в котором приняли многие артисты, включая знаменитый Хор Турецкого, ставший главным участником проекта «Народное караоке Пятого канала». Руководитель коллектива — Михаил Турецкий — рассказал о своем отношении к Северной столице и празднику.

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«Я только что прилетел из Италии и говорю: есть конкурент у Рима, у Парижа, у Вены и у Берлина — Санкт-Петербург! Город-гордость, город-краса! И сегодня, в День военно-морского флота, город особенно прекрасен!» — заявил артист.

В 2018 году концерт в честь Дня ВМФ стал грандиозным завершением проекта «Народное караоке Пятого канала с Хором Турецкого». В этом году коллектив снова сплотил зрителей, которые вместе с хором пропели все песни концертной программы.

«Песни у нас специально отобранные, создающие настроение. Это история — например, песня «Врагу не сдается наш гордый «Варяг». Есть замечательные классические, народные эстрадные хиты, связанные с этим праздником. Каждая песня — это народное караоке. Вся площадь сегодня будет петь с нами», — уверенно сказал Михаил Турецкий перед выступлением.

Для самого руководителя хора День ВМФ — особенный праздник. История его семьи тесно связанна с блокадным Ленинградом, поэтому проходящие в Петербурге торжества имеют для него больше значение.

«Я сын фронтовика. Мой отец был участником прорыва Ленинградской блокады, закончил войну в Берлине. Для меня все, что связанно с этой темой, может быть, не совсем военно-морского флота, но смежно, вызывает во мне приподнятое чувство патриотизма и гордости за свою страну», — пояснил Турецкий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге принял Владимир Путин.

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