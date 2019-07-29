«Что ж вы за дебилы?»: Соратник Зеленского об идее отменить День Победы

Избранный депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа», блогер Максим Бужанский дал интервью изданию Страна.ua, где высказался относительно изменений, которые могут произойти на территории Незалежной. В частности, речь зашла о возможной отмене Дня Победы как праздника.

Комментируя эту идею, Бужанский отметил, что не поддержит фракцию, если она проголосует за отмену 9 мая, пишет URA.RU.

« Я проголосую „против“ и спрошу: „Что ж вы за дебилы?“. Пусть не празднуют, горюют. Я задаю вопрос о дне, который называют днем „Памяти и примирения“, который празднует Вятрович и Ко — а что конкретно вы помните и с кем решили примиряться? Ни один человек пока не ответил на этот вопрос », — подчеркнул соратник президента Украины Владимира Зеленского.

Говоря о реабилитации георгиевской ленточки, депутат заявил, что этот символ праздника для него не имеет особого значения. По мнению Бужанского, победу олицетворяет, прежде всего, красное Знамя Победы над рейхстагом.

До 2015 года на Украине 9 мая праздновали День Победы в Великой Отечественной войне, однако в апреле 2015 года в Незалежной был принят законопроект, согласно которому 8 мая в стране отмечают День памяти и примирения, а 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский назвал 9 мая «Днем благодарения» и посетил могилу деда.