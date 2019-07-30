В Госдуме осудили арест российского танкера на Украине

На Украине 30 июля арестовали российский танкер «Nika Spirit». Следователи изъяли бортовые документы и записи переговоров. Теперь они часть уголовного дела. Танкер зашел в порт Измаила на прошлой неделе для ремонта. На борт тут же поднялись сотрудники СБУ.

В Киеве считают, что судно якобы участвовало в инциденте в Керченском проливе в прошлом году. Однако бывшие владельцы танкера утверждают обратное. Он не мог находиться в Керченском проливе потому что не эксплуатировался с 2017-го года до продажи в январе 2019 года. Российское генконсульство уже направило в украинский МИД ноту и попросило разъяснить произошедшее. Ответа не последовало.

Тем временем зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в интервью RT решение украинского суда наложить арест на российский танкер Nika Spirit.

«Изначально было ясно, что задержание носит провокационный характер. Это грубое нарушение норм международного права со стороны украинских властей. С нашей стороны необходимо применить соответствующие нормы уголовного права, в том числе возможное вынесение данного вопроса на Совет Безопасности ООН», — заявил депутат.

Он также добавил, что эту ситуацию нельзя оставлять без ответа.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в США одобрили задержание российского танкера в Одессе.