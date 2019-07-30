Небензя упрекнул ООН в умалчивании числа жертв террористов в Сирии

ООН замалчивает число жертв террористов в Сирии. Такое заявление сделал постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.
Слова политика прозвучали во вторник, 30 июля, на заседании Совета безопасности ООН, посвященном гуманитарной ситуации в Сирии.
Заместитель генерального секретаря организации по гуманитарным вопросам Марк Лоукок во время своего доклада заявил, что действия руководства Сирии и России в зоне деэскалации «привели к бойне» и обвинил оба государства в приверженности к политике «выжженной земли».
В ответ на этот выпад Небензя попросил подразделения ООН
Также Небензя обратил внимание на то, что джихадисты продолжают наращивать военный потенциал, увеличивая количество
Ранее 5-tv.ru писал о том, что ООН призвал к санкциям в отношении Саудовской Аравии за убийство Хашогги.