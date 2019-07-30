Небензя упрекнул ООН в умалчивании числа жертв террористов в Сирии

ООН замалчивает число жертв террористов в Сирии. Такое заявление сделал постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

Слова политика прозвучали во вторник, 30 июля, на заседании Совета безопасности ООН, посвященном гуманитарной ситуации в Сирии.

Заместитель генерального секретаря организации по гуманитарным вопросам Марк Лоукок во время своего доклада заявил, что действия руководства Сирии и России в зоне деэскалации «привели к бойне» и обвинил оба государства в приверженности к политике «выжженной земли».

В ответ на этот выпад Небензя попросил подразделения ООН «не спешить публиковать непроверенную информацию» . Российский постпред подчеркнул, что информация о том, что РФ якобы наносит удары по госпиталям — это ложь. Также не соответствующей действительности он назвал информацию об атаке российской стороной «деконфликтованных объектов» и напомнил, что в Сирии круглосуточно действует Центр по примирению враждующих сторон, поддерживать связь с которым неоднократно предлагалось, в том числе, и лично Лоукоку. Однако заместитель генсекретаря ООН предложением ни разу не воспользовался, предпочтя брать информацию из источников, достоверность которых вызывает сомнения.

Также Небензя обратил внимание на то, что джихадисты продолжают наращивать военный потенциал, увеличивая количество «средств поражения иностранного производства» .

«Марк Лоукок как-то сегодня скромно умолчал о том, сколько гражданских лиц погибло от этих ударов террористов», — подчеркнул Василий Небензя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ООН призвал к санкциям в отношении Саудовской Аравии за убийство Хашогги.