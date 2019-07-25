На Пятом канале акция «День добрых дел» для Леши Сувейздиса

На Пятом канале «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 2425 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Свет» мы собираем деньги для пятилетнего Алеши. У ребенка редкая форма остеогенной саркомы. Детей с таким злокачественным заболеванием в стране единицы. У Леши рак поразил правую руку, метастазы опутали легкие. Врачи почти не давали шансов. Но мальчик смог победить болезнь.

Теперь нужно восстановить пораженною конечность, для этого требуется специальный детский эндопротез, который будет расти вместе с ним. Стоимость — 3 миллиона 200 тысяч рублей — сумма для мамы, которая в одиночку растит мальчика — просто огромная. Но они оба верят в чудо — ведь однажды оно уже произошло. О том, как помочь Леше в видеосюжете Елены Норкунайте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о «Дне добрых дел» для «хрустального мальчика» Никиты Шевченко.