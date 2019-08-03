Госдеп назвал официальную дату вступления в силу второго пакета санкций против РФ

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Накануне ограничительные меры по так называемому «делу Скрипалей» озвучил президент США Дональд Трамп.

Фото : Wikimedia / AgnosticPreachersKid

Американское внешнеполиттическое ведомство официально объявило о втором пакете санкции в отношении России по «делу Скрипалей». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Госдепа.

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«Второй раунд санкций будет включать следующее: США будут против выдачи любого кредита, финансовой или технической помощи России со стороны международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд», — говорится в сообщении.

Новый ограницения вступят в силу через 15 дней после уведомления о низ конгресса США — 19 августа 2019 года. В случае подверждения они будут длиться как минимум год. Отменить их могут при условии, что Москва продемонстрирует международным инспекторам «гарантии неприменения химического оружия», а также выплатит «возмещение жертвам нападения в Солсбери».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на введение новых санкций отреагировали в посольстве РФ в США.

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