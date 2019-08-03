Видео: Будущих нардепов разули перед встречей с Владимиром Зеленским

Будущих нардепов, представляющих интересы партии «Слуга народа», и гостей, пришедших на тренинг в один из отелей города Трускавец Львовской области, заставили разуться перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает «Украинская правда».

На входе в здание с целью обеспечения мер безопасности были установлены металлодетекторы, а всех входящих внутрь просили предъявить к осмотру сумки и снять обувь.

«Удошники» роззули депутатів Зеленського в готелі Ріксос pic.twitter.com/soJABDQETb — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 3 августа 2019 г.

Стоит отметить, что в центре Трускавца перед приездом Зеленского спецслужбы подвергли проверке все канализационные люки и рекламные конструкции.

Тренинги фракции «Слуга народа» стартовали на Львовщине в конце июля. Каждому участнику мероприятия по завершении выдадут несколько документов — личную стратегию, предложения по внедрению политики, сам план внедрения и список законодательных инициатив.

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