Видео: Будущих нардепов разули перед встречей с Владимиром Зеленским

Будущих нардепов, представляющих интересы партии «Слуга народа», и гостей, пришедших на тренинг в один из отелей города Трускавец Львовской области, заставили разуться перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает «Украинская правда».
На входе в здание с целью обеспечения мер безопасности были установлены металлодетекторы, а всех входящих внутрь просили предъявить к осмотру сумки и снять обувь.
«Удошники» роззули депутатів Зеленського в готелі Ріксос pic.twitter.com/soJABDQETb— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 3 августа 2019 г.
Стоит отметить, что в центре Трускавца перед приездом Зеленского спецслужбы подвергли проверке все канализационные люки и рекламные конструкции.
Тренинги фракции «Слуга народа» стартовали на Львовщине в конце июля. Каждому участнику мероприятия по завершении выдадут несколько документов — личную стратегию, предложения по внедрению политики, сам план внедрения и список законодательных инициатив.
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