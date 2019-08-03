Видео: Будущих нардепов разули перед встречей с Владимиром Зеленским

, 13:23 Видео 400

Инцидент произошел в отеле города Трускавец Львовской области.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС/ZEUS, Twittwer @ukrpravda_news

Тема:
Украинский кризис 94

Будущих нардепов, представляющих интересы партии «Слуга народа», и гостей, пришедших на тренинг в один из отелей города Трускавец Львовской области, заставили разуться перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает «Украинская правда».

На входе в здание с целью обеспечения мер безопасности были установлены металлодетекторы, а всех входящих внутрь просили предъявить к осмотру сумки и снять обувь.

Стоит отметить, что в центре Трускавца перед приездом Зеленского спецслужбы подвергли проверке все канализационные люки и рекламные конструкции.

Тренинги фракции «Слуга народа» стартовали на Львовщине в конце июля. Каждому участнику мероприятия по завершении выдадут несколько документов — личную стратегию, предложения по внедрению политики, сам план внедрения и список законодательных инициатив.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько получает Зеленский на посту президента Украины?

Тема:
Украинский кризис 94
3 авг
ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за многократных краж
3 авг
Сколько получает Зеленский на посту президента Украины?
3 авг
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
31 июл
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
31 июл
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине — видео
30 июл
В Госдуме осудили арест российского танкера на Украине
30 июл
«Безумие»: Захарова оценила идею Киева создать канал для «борьбы за умы»
28 июл
«Завязывай с тяжелыми!»: Зеленского подняли на смех за слова о Руси-Украине
27 июл
Зеленского попросили возобновить авиасообщение с Россией
27 июл
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров

Читайте также

+14° Днём +13°
Ночью +7°
64.64
0.81 71.71
1.24
Гороскоп на 3 августа: Близнецы, вы автор собственной истории!

Последние новости

14:33
Солист группы Little Big Илья Прусикин попал в больницу
14:17
«Хотим, чтобы митинга не было»: Милонов о введении правил для зарубежных артистов
13:56
В Москве задержана Любовь Соболь
13:41
Полуобнаженная Анджелина Джоли снялась в чувственном видео
13:23
Видео: Будущих нардепов разули перед встречей с Владимиром Зеленским
13:07
Фото: Певец Эд Ширан тяжело переживает смерть своего кота

Сейчас читают

Три человека погибли в жутком ДТП в Ленинградской области — фото
Какой праздник отмечают 3 августа и как лучше всего провести этот день?
«Мерзкая гидра»: Глюкоза заговорила о ненависти после нападок хейтеров в сети

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги