Видео: Аномальная жара сохранится на выходных во Владивостоке

, 17:40 Эфирная новость 22

Максимальные температуры останутся без изменений. Атмосферные фронты в воскресенье будут смещаться над краем, что приведет к увеличению количества дождей и их интенсивности, говорят синоптики.

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Фото, видео : ТАСС/Смитюк Юрий, 5-tv.ru

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Погода 3930

«Горячо» 2 августа на Дальнем Востоке. В регионе установилась по-настоящему тропическая жара. Даже в тени воздух прогревается до + 35 градусов. Медики фиксируют многочисленные обращения по поводу ожогов, тепловых ударов и сердечных приступов.

Крупные предприятия уже сократили рабочий день. При этом синоптики сообщают, что аномально жаркая погода сохранится и на выходных. Корреспондент МИЦ «Известия» Евгений Подтергера о том, как уберечь себя. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что синоптики предупредили жителей центральной части России об аномальных холодах в августе.

Тема:
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