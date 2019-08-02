Видео: Аномальная жара сохранится на выходных во Владивостоке

«Горячо» 2 августа на Дальнем Востоке. В регионе установилась по-настоящему тропическая жара. Даже в тени воздух прогревается до + 35 градусов. Медики фиксируют многочисленные обращения по поводу ожогов, тепловых ударов и сердечных приступов.

Крупные предприятия уже сократили рабочий день. При этом синоптики сообщают, что аномально жаркая погода сохранится и на выходных. Корреспондент МИЦ «Известия» Евгений Подтергера о том, как уберечь себя. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что синоптики предупредили жителей центральной части России об аномальных холодах в августе.