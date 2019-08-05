Это лето продолжает ставить антирекорды — паводки, ураганы, смерчи. В Анапе и Сочи из-за непогоды на пляжах пусто. Юг России стал похож на Север — в Архангельской области за все лето было лишь два по-настоящему теплых дня.

Эксперты разводят руками: на планете установился климат, который называют «нервозным». Долгосрочные прогнозы погоды, при таком раскладе — все чаще дают сбои. То, что лето будет жарким или зима снежная — предсказать, конечно можно. Но вот будут ли они такими — на сто процентов узнать придется уже по факту.

Хроника природных аномалий — в репортаже Максима Облендера.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение эксперта о том, ждет ли Россию аномальная жара в ближайшие пять лет.