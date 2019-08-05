То ли еще будет: Погода в России продолжает ставить антирекорды — репортаж

, 20:32 Эфирная новость 91

По мнению экспертов, на планете установился климат, который называют «нервозным».

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Фото, видео : ТАСС/Клюшкин Виктор, 5-tv.ru

Тема:
Погода 3934

Это лето продолжает ставить антирекорды — паводки, ураганы, смерчи. В Анапе и Сочи из-за непогоды на пляжах пусто. Юг России стал похож на Север — в Архангельской области за все лето было лишь два по-настоящему теплых дня.

Эксперты разводят руками: на планете установился климат, который называют «нервозным». Долгосрочные прогнозы погоды, при таком раскладе — все чаще дают сбои. То, что лето будет жарким или зима снежная — предсказать, конечно можно. Но вот будут ли они такими — на сто процентов узнать придется уже по факту.

Хроника природных аномалий — в репортаже Максима Облендера.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение эксперта о том, ждет ли Россию аномальная жара в ближайшие пять лет.

Тема:
Погода 3934
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