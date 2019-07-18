Эксперт рассказал, ждет ли Россию аномальная жара в ближайшие пять лет

Российские СМИ активно обсуждают, появившееся в четверг, 18 июля, заявление старшего научного сотрудника Института физики атмосферы им. Обухова РАН, климатолога Александра Чернокульского, что в нашу страну в ближайшие пять лет придет аномальная жара. Причиной климатических аномалий может якобы стать блокирующий циклон, в котором происходит столкновение холодного и теплого воздуха.

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов прокомментировал информацию в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

«Прогнозов о том, что в ближайшие пять лет будет аномально жаркая погода, никто не делал. Такого не может быть. Температура лишь будет расти на 0,03 — 0,04 градуса в год, что тоже достаточно много», — пояснил Владимир Семенов.

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По словам климатолога, вывод о том, что в России установится аномально жаркая погода ни на чем не основан. Невозможно точно установить, что конкретно через пять лет будет аномально жарко. Температура воздуха с каждым годом будет увеличиваться на сотые доли градусов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощнейшие ливни спровоцировали в Москве транспортный коллапс в час пик.