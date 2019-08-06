Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов на своей странице в Facebook сообщил о возбуждении специальным прокурором Панамы уголовного дела об отмывании денег Петром Порошенко.
Юрист подчеркнул, что он под присягой дал показания о том, что бывший украинский лидер и его окружение использовали Панаму для сокрытия преступных доходов.
Экс-советник Виктора Януковича добавил, что сейчас доподлинно известно — финансовые и торговые сделки Петра Порошенко совершались в самые трагические дни гибели украинцев.
«После первых результатов расследования покажем, как и чем он торговал, когда отправлял украинцев на войну», — заключил Андрей Портнов.
Юрист выразил надежду, что после того, как в Незалежной будет назначен новый Генеральный прокурор, международные службы надзорного ведомства разошлют ходатайство об аресте счетов и активов Петра Порошенко по всему миру.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине. Бывший лидер Незалежной всерьез надеется получить поддержку от «американских союзников».