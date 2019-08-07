Горячее фото: «русская Кардашьян» сразила поклонников снимком топлес (18+)

, 5:19 Фото 611

На снимке Анастасия Квитко лишь слегка прикрывает грудь руками и задумчиво смотрит вдаль.

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Фото, видео : Instagram @anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко, которую за пышные формы прозвали «русской Кардашьян», наповал сразила поклонников, опубликовав фото топлес в сторис своего аккаунта в Instagram.

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На снимке 24-летняя модель прикрывает пальцами грудь, ее волосы распущены, а сама девушка задумчиво смотрит вдаль.

Instagram @anastasiya_kvitko
 
На странице Квитко большое количество фотографий в сексуальных костюмах, причем всегда в разных. Однако до этого момента девушка не публиковала обнаженные снимки. Под постами модели всегда набираются тысячи комментариев, страшно представить сколько пользователей написали Анастасии в личных сообщениях после размещения этого снимка.

Буквально пару дней назад 5-tv.ru писал, что юзеры в восторге от едва поместившейся в топ груди «русской Кардашьян».А 6 августа девушка продемонстрировала подписчикам свои пышные ягодицы.

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Гороскоп на 7 августа: Раки, вылезайте из коробки

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Горячее фото: «русская Кардашьян» сразила поклонников снимком топлес (18+)

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