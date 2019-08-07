Горячее фото: «русская Кардашьян» сразила поклонников снимком топлес (18+)

Анастасия Квитко, которую за пышные формы прозвали «русской Кардашьян», наповал сразила поклонников, опубликовав фото топлес в сторис своего аккаунта в Instagram.
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На снимке 24-летняя модель прикрывает пальцами грудь, ее волосы распущены, а сама девушка задумчиво смотрит вдаль.
Буквально пару дней назад 5-tv.ru писал, что юзеры в восторге от едва поместившейся в топ груди «русской Кардашьян».А 6 августа девушка продемонстрировала подписчикам свои пышные ягодицы.