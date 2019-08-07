Горячее фото: «русская Кардашьян» сразила поклонников снимком топлес (18+)

Анастасия Квитко, которую за пышные формы прозвали «русской Кардашьян», наповал сразила поклонников, опубликовав фото топлес в сторис своего аккаунта в Instagram.

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На снимке 24-летняя модель прикрывает пальцами грудь, ее волосы распущены, а сама девушка задумчиво смотрит вдаль.

Instagram @anastasiya_kvitko

На странице Квитко большое количество фотографий в сексуальных костюмах, причем всегда в разных. Однако до этого момента девушка не публиковала обнаженные снимки. Под постами модели всегда набираются тысячи комментариев, страшно представить сколько пользователей написали Анастасии в личных сообщениях после размещения этого снимка.