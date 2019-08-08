Открытие рынка земли приведет к окончательному разграблению Украины

Независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в беседе с изданием «Экономика сегодня» отметил, что открытие земельного рынка на Украине приведет к полному и окончательному разграблению страны. По его словам, велика вероятность, что земли могут быть реализованы под получение внешних заимствований. Из-за высокого уровня коррупции в этой стране активы распродадут, тем самым спровоцировав рост долгов.

« Перед нами старая тема, которая возникла еще во время получения Украиной независимости, что нужно как-то решить вопрос с землей и пустить ее в свободную продажу путем открытия в данной стране свободного земельного рынка », — сказал Андрей Суздальцев.

Эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день Украина уже имеет огромную финансовую задолженность и в первую очередь перед Международным валютным фондом.

« В общем, Украине нужны деньги, а, значит, нужно открывать рынок земли, причем бывший украинский президент Петр Порошенко этот вопрос в Киеве так и не разрешил, но, как мы видим, новая украинская власть об этом отнюдь не забыла », — отметил Андрей Суздальцев.

По мнению специалиста, Владимир Зеленский реализует все, что запланировали на Украине ее «западные спонсоры». Это служит лишним подтверждением тому, что серьезного прогресса от киевских властей ждать бессмысленно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский обещает провести земельную реформу на Украине.