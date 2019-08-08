Открытие рынка земли приведет к окончательному разграблению Украины

Независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в беседе с изданием «Экономика сегодня» отметил, что открытие земельного рынка на Украине приведет к полному и окончательному разграблению страны. По его словам, велика вероятность, что земли могут быть реализованы под получение внешних заимствований. Из-за высокого уровня коррупции в этой стране активы распродадут, тем самым спровоцировав рост долгов.
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Эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день Украина уже имеет огромную финансовую задолженность и в первую очередь перед Международным валютным фондом.
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По мнению специалиста, Владимир Зеленский реализует все, что запланировали на Украине ее «западные спонсоры». Это служит лишним подтверждением тому, что серьезного прогресса от киевских властей ждать бессмысленно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский обещает провести земельную реформу на Украине.