  1. Пятый канал
  4. Украинские силовики обыскали танкер в Херсоне из-за посещения Севастополя

Украинские силовики обыскали танкер в Херсоне из-за посещения Севастополя

, 5:17 30

По версии следователей Незалежной, в июне 2015 года судно якобы поставляло нефтепродукты для подразделений Черноморского флота.

Фото : www.globallookpress.com / Werner Mäling

Тема:
Украинский кризис 107

Так называемая «прокуратура Автономной республики Крым», действующая от имени властей Украины, провела обыски на танкере «Мария» в Херсоне, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, в июне 2015 года судно, носившее в то время название «Вилга», якобы осуществляло поставки нефтепродуктов для нужд подразделений Черноморского флота в Севастополе. Тем самым, считают силовики, экипаж танкера нарушил запрет, введенный Киевом, на заход в порты полуострова Крым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой 25 июля задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Судно опознали как танкер Neyma и обвинили в блокировании кораблей Военно-морских сил Украины в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Тема:
Украинский кризис 107
10 авг
Зеленский получил «жесткий урок» от Путина и Меркель — украинские СМИ
9 авг
Трамп считает, что Зеленский способен договориться с Путиным
9 авг
Соцсети высмеяли поднятие украинского флага в Крыму — видео
9 авг
Американский дипломат похвалил Зеленского за смелость позвонить Путину и Макрону
9 авг
Депутат Рады рассказал о «войне» за Крым с Россией
8 авг
Студия «Квартал 95» нашла комика на роль Зеленского — видео
8 авг
Открытие рынка земли приведет к окончательному разграблению Украины
8 авг
Зеленский обещает провести земельную реформу на Украине — видео
7 авг
В Кремле рассказали детали телефонного разговора Путина и Зеленского
6 авг
В Панаме возбуждено дело о причастности Порошенко к отмыванию денег — видео

Читайте также

+11° Днём +22°
Ночью +10°
65.25
0.12 73.02
-0.02
Гороскоп на 11 августа: Тельцы, следите за словами!

Последние новости

6:28
«Плакали, а сейчас веселятся»: Лайма Вайкуле зажгла с артистами группы Kazka
6:07
Украинский чиновник опубликовал письма крымчан о жизни на полуострове
5:42
Меган Маркл с мужем почтили память принцессы Дианы в Instagram
5:17
Украинские силовики обыскали танкер в Херсоне из-за посещения Севастополя
4:44
Изумрудный кабриолет Элизабет Тейлор продали за полмиллиона долларов
4:17
Ким Чен Ын лично руководил новыми ракетными испытаниями в КНДР — фото

Сейчас читают

Гороскоп на 11 августа: Тельцы, следите за словами!
Какой праздник отмечают 11 августа и что нельзя делать в этот день
Кто победил в конкурсе «Миссис Россия 2019» — видео

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги