Украинские силовики обыскали танкер в Херсоне из-за посещения Севастополя

Так называемая «прокуратура Автономной республики Крым», действующая от имени властей Украины, провела обыски на танкере «Мария» в Херсоне, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, в июне 2015 года судно, носившее в то время название «Вилга», якобы осуществляло поставки нефтепродуктов для нужд подразделений Черноморского флота в Севастополе. Тем самым, считают силовики, экипаж танкера нарушил запрет, введенный Киевом, на заход в порты полуострова Крым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой 25 июля задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Судно опознали как танкер Neyma и обвинили в блокировании кораблей Военно-морских сил Украины в Керченском проливе в ноябре 2018 года.