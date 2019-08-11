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  4. Украине за любовь к Высоцкому предрекли исчезновение

Украине за любовь к Высоцкому предрекли исчезновение

, 16:20 71

Мрачный прогноз сделала писательница Ницой, борцу за украинский язык не понравилось как отметили 200-летний юбилей национального писателя Пантелеймона Кулиша.

Фото : ТАСС/Фото ИТАР-ТАСС

Тема:
Украинский кризис 110

Украинская писательница Лариса Ницой, ратующая за сохранение родного языка, предрекла Незалежной исчезновение с лица Земли. Такой прогноз литературный деятель дала после того, как значимое, по ее мнению, культурное событие прошло незамеченным для большинства украинцев.

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Ницой возмутило, что украинские медиа в день 200-летия со дня рождения Кулиша — 7 августа — не уделили этому юбилею должного внимания.

«Украина о своем светоче даже не вспомнила. Молчало телевидение. Молчало правительство. Молчали политики. Молчало общество. Некоторые художники с учеными (есть еще такие мамонты) собрались узким кругом», — написала она в своем Facebook.

При этом писательница отметила, как две недели назад в Незалежной отметили годовщину смерти Владимира Высоцкого.

«Кто такой соседний Высоцкий — знают все украинцы. Кто такой Пантелеймон Кулиш — половина украинцев не знает», — негодует Ницой.

По мнению борца за украинский язык, такое отношение уничтожит жителей Незалежной как нацию.

«Вы думаете, чтобы уничтожить Украину, нужны танки? Совсем нет. Достаточно не думать об украинском и хвалить соседнее, увлекаться соседним, развивать соседнее, изучать соседнее, помнить о соседнее, популяризировать соседнее. Этого достаточно, чтобы Украины не стало», — резюмировала писательница.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из школ Незалежной собираются изгнать русский язык, а украинский подвергнется изменениям.

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