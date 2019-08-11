Украинская писательница Лариса Ницой, ратующая за сохранение родного языка, предрекла Незалежной исчезновение с лица Земли. Такой прогноз литературный деятель дала после того, как значимое, по ее мнению, культурное событие прошло незамеченным для большинства украинцев.
Ницой возмутило, что украинские медиа в день 200-летия со дня рождения Кулиша — 7 августа — не уделили этому юбилею должного внимания.
При этом писательница отметила, как две недели назад в Незалежной отметили годовщину смерти Владимира Высоцкого.
По мнению борца за украинский язык, такое отношение уничтожит жителей Незалежной как нацию.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из школ Незалежной собираются изгнать русский язык, а украинский подвергнется изменениям.