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На Пятом канале акция «День добрых дел» для Влада Ясалова

, 6:13 Эфирная новость 30

У мальчика несовершенный остеогенез. Его кости ломаются даже от легкого прикосновения. Однако у Влада есть шанс на выздоровление, если помогут неравнодушные люди.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел 272

На Пятом канале акция «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 8776 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Хрупкие люди» мы собираем деньги для 13-летнего Влада Ясалова из Рязани. У мальчика несовершенный остеогенез. Его кости ломаются даже от легкого прикосновения.

Хрустальный мальчик передвигается на инвалидной коляске. Но как все дети мечтает бегать и пинать мяч. Подростку необходим телескопический протез, который будет расти вместе с ним. Его стоимость почти четыре миллиона рублей. Семья Влада очень надеется на вашу помощь. Корреспондент МИЦ «Известия» Ян Воскресенский продолжит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как зрители Пятого канала пришли на помощь маленькой Насте Орловой, которая страдает врожденным нефротическим синдромом.

Тема:
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