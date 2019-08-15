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«Резко сдал» — Цымбалюк-Романовская о состоянии Джигарханяна

, 19:25 60

Бывшая жена актера утверждает, что у него уже давно начались проблемы со здоровьем.

Фото : ТАСС / Дмитрий Серебряков

Тема:
Джигарханян — Цымбалюк-Романовская 66

Новость о том, что народный артист СССР Армен Джигарханян перенес тяжелую операцию, всерьез обеспокоила фанатов звезды. Поклонники актера с волнением следили за известиями о самочувствии актера. Тревожиться о здоровье знаменитости заставил и комментарий его бывшей супруги пианистки Цымбалюк-Романовской. В интервью для Дней.ру женщина рассказала, что у актера уже давно начались проблемы с памятью.

«Не знаю, что с ним делают так называемые друзья, но он резко сдал, причем в мозгу, как я понимаю, происходят уже необратимые, к сожалению, изменения», — с грустью сообщила теледива.

Впрочем, друг Джигарханяна Артур Согомонян все сплетни об ухудшении состоянии артиста опроверг. В интервью для агентства РИА Новости он рассказал, что звезда не переносил «никаких операций», а выписать его должны уже в ближайшее время. 

«Его для профилактики капают. Никаких операций не было. Состояние нормальное, на следующей неделе планирует в театр приехать», — пояснил знакомый актера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Армен Джигарханян находился в отделении реанимации столичной больницы.

Тема:
Джигарханян — Цымбалюк-Романовская 66
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