«Герои! Профессионалы! Браво!»: Звезды восхищаются подвигом пилотов самолета А-321

Подвиг пилотов самолета Airbus A-321, которые в четверг, 15 августа, смогли посадить авиалайнер с неисправными двигателями и невыпущенными шасси на кукурузном поле в Подмосковье, вызвал восхищение у пользователей сети. Юзеры предлагали наградить Дамира Юсупова и Георгия Мурзина за то, что они в таких сложных условиях сумели спасти жизни пассажиров. А некоторые даже решили, что командиры экипажа совершили настоящее чудо.

Невезение, прощай! Три знака Зодиака, которые летом преодолеют черную полосу

На своих страницах в Instagram звезды поблагодарили экипаж за слаженную работу и восхитились мужеством пилотов, которые не растерялись в таких тяжелых условиях.

Поп-исполнитель Сергей Лазарев в соцсети оценил профессионализм Юсупова и Мурзина. Он отметил, что работа экипажа вызывает гордость у россиян.

«Герои! Профессионалы! Браво! Ребята спасли 234 жизни! Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин и слаженный экипаж! Гордость! Спасибо за чудо!» — написал музыкант.

Своего коллегу поддержал эстрадный певец Николай Басков. В Instagram он подчеркнул, что Дамир Юсупов заслуживает звания героя России, поскольку сумел «мастерски посадить самолет без шасси с отказавшим двигателем прямо на кукурузном поле» и при этом спасти жизни более 200 пассажиров.

Телеведущий Максим Галкин присоединился к знаменитостям и на своей странице в соцсети поблагодарил пилотов, которые в сложнейших условиях сумели продемонстрировать выдержку и профессионализм.

«Какие молодцы пилоты!» — восхитился шоумен.

Не смогла остаться в стороне от общего обсуждения и российская ведущая Ксения Собчак. В Instagram она отреагировала на новость о чудесном спасении самолета А321, которое теперь сравнивают с благополучной посадкой лайнера на Гудзоне в 2009 году.

«Герой дня! Дамир Юсупов (именно он вручную сажал самолет) — спасибо за хорошие новости и за надежду, что в нашей стране все-таки есть профи своего дела!» — написала светская львица.

Среди других звезд российского шоу-бизнеса, которые оценили героический поступок командиров экипажа Airbus A-321 — актер Гоша Куценко, юморист Гарик Харламов, певица Юлия Савичева. Каждый из них признал, что пилоты, несомненно, заслуживают уважения, поскольку в сложной ситуации сумели собраться, тем самым подарив надежду сотням людей, находившихся на грани жизни и смерти.

Ранее 5-tv.ru публиковал словесные благодарности в сторону экипажа от пассажиров лайнера, которые теперь считают 15 августа своим вторым днем рождения.