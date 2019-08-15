  1. Пятый канал
  4. «Герои! Профессионалы! Браво!»: Звезды восхищаются подвигом пилотов самолета А-321

«Герои! Профессионалы! Браво!»: Звезды восхищаются подвигом пилотов самолета А-321

, 20:22 Видео 470

Социальные сети заполонили комментарии, в которых знаменитости выражают благодарность экипажу авиалайнера, совершившего экстренную посадку в Подмосковье утром в четверг, 15 августа.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru

Тема:
Аварийная посадка А-321 в Подмосковье 19

Подвиг пилотов самолета Airbus A-321, которые в четверг, 15 августа, смогли посадить авиалайнер с неисправными двигателями и невыпущенными шасси на кукурузном поле в Подмосковье, вызвал восхищение у пользователей сети. Юзеры предлагали наградить Дамира Юсупова и Георгия Мурзина за то, что они в таких сложных условиях сумели спасти жизни пассажиров. А некоторые даже решили, что командиры экипажа совершили настоящее чудо.

Невезение, прощай! Три знака Зодиака, которые летом преодолеют черную полосу

На своих страницах в Instagram звезды поблагодарили экипаж за слаженную работу и восхитились мужеством пилотов, которые не растерялись в таких тяжелых условиях.

Поп-исполнитель Сергей Лазарев в соцсети оценил профессионализм Юсупова и Мурзина. Он отметил, что работа экипажа вызывает гордость у россиян.

«Герои! Профессионалы! Браво! Ребята спасли 234 жизни! Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин и слаженный экипаж! Гордость! Спасибо за чудо!» — написал музыкант.

Своего коллегу поддержал эстрадный певец Николай Басков. В Instagram он подчеркнул, что Дамир Юсупов заслуживает звания героя России, поскольку сумел «мастерски посадить самолет без шасси с отказавшим двигателем прямо на кукурузном поле» и при этом спасти жизни более 200 пассажиров.

Телеведущий Максим Галкин присоединился к знаменитостям и на своей странице в соцсети поблагодарил пилотов, которые в сложнейших условиях сумели продемонстрировать выдержку и профессионализм.

«Какие молодцы пилоты!» — восхитился шоумен.

Не смогла остаться в стороне от общего обсуждения и российская ведущая Ксения Собчак. В Instagram она отреагировала на новость о чудесном спасении самолета А321, которое теперь сравнивают с благополучной посадкой лайнера на Гудзоне в 2009 году.

«Герой дня! Дамир Юсупов (именно он вручную сажал самолет) — спасибо за хорошие новости и за надежду, что в нашей стране все-таки есть профи своего дела!» — написала светская львица.

Среди других звезд российского шоу-бизнеса, которые оценили героический поступок командиров экипажа Airbus A-321 — актер Гоша Куценко, юморист Гарик Харламов, певица Юлия Савичева. Каждый из них признал, что пилоты, несомненно, заслуживают уважения, поскольку в сложной ситуации сумели собраться, тем самым подарив надежду сотням людей, находившихся на грани жизни и смерти.

Ранее 5-tv.ru публиковал словесные благодарности в сторону экипажа от пассажиров лайнера, которые теперь считают 15 августа своим вторым днем рождения.

Тема:
Аварийная посадка А-321 в Подмосковье 19
15 авг
«Решение менялось несколько раз»: Дамир Юсупов рассказал о посадке А-321 в поле
15 авг
«В машину и туда»: очевидица рассказала о первых секундах спасения пассажиров А-321
15 авг
«Сложнее чуда на Гудзоне» — эксперт об аварийной посадке самолета А-321
15 авг
Кто они, герои, спасшие жизни более 200 пассажиров самолета А-321 в Подмосковье?
15 авг
«Чудо над Жуковским»: как удалось посадить на поле А-321 с полной загрузкой?
15 авг
Две минуты шока: Видео приземления А-321 в Подмосковье на кукурузном поле
15 авг
Птицы у крыла при взлете А-321 «Москва — Симферополь» попали на видео
15 авг
Список пострадавших при аварийной посадке А-321 в Подмосковье
15 авг
«Счастливы, что живы»: Шокированные пассажиры А-321 благодарят пилотов
15 авг
По факту экстренной посадки А-321 в Подмосковье возбуждено уголовное дело

Читайте также

+17° Днём +19°
Ночью +12°
65.89
0.69 73.46
0.56
Невезение, прощай! Три знака Зодиака, которые летом преодолеют черную полосу

Последние новости

21:23
Фото мины, которую нашли в посылке в Петербугре
21:08
«Белокурая красавица»: В сети рассекретили лицо девятимесячной малышки Нюши
20:53
Сбивший женщин с малышами в Ленобласти был ранее судим за убийство
20:41
«Наела в Америке» — Водонаева похвасталась фигурой а-ля Кардашьян
20:30
В Ленобласти найдена стихийная свалка ламп и ртутных термометров
20:22
«Герои! Профессионалы! Браво!»: Звезды восхищаются подвигом пилотов самолета А-321

Сейчас читают

Какое эфирное масло вызывает аномальный рост груди
Невезение, прощай! Три знака Зодиака, которые летом преодолеют черную полосу
«Счастливое семейство!»: Экс-супруга Башарова родила сына — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги