Первые пассажиры аварийно севшего этим утром в Подмосковье Аэробуса вылетели в Симферополь. Один рейс отправился час назад из аэропорта Жуковский, второй — только что из Домодедово.

Поздно вечером будет предоставлен еще один дополнительный борт — на нем полетят те, кому пока не вернули багаж. Авиакомпания «Уральские авиалинии» обещала доставить к месту назначения всех.

Но 50 человек после пережитого шока сдали билеты и решили или отложить отпуск, или добираться до Крыма другим транспортом. Одна пассажирка в суматохе эвакуации потеряла паспорт. Но ей выписали временный документ. Авиаперевозчик и страховая компания заявили, что выплатят по 100 тысяч рублей всем пассажирам. Те, кто получил травмы, могут рассчитывать еще и на дополнительную компенсацию.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с капитаном воздушного судна А-321 Дамиром Юсуповым, который рассказал о том, как принималось решение о приземлении на кукурузном поле.