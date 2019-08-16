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Жена рассказала о реакции пилота Юсупова на звание Героя России

, 21:44 Эфирная новость 459

Командир воздушного судна, которого уже вторые сутки обсуждает весь мир, в жизни является достаточно скромным и по собственному признанию стеснительным человеком.

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Фото, видео : ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru

Тема:
Аварийная посадка А-321 в Подмосковье 31

Несколько часов назад Владимир Путин подписал указ о присвоении звани Героев России КВС А-321 Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину.

В интервью «URA.RU» супруга командира воздушного судна Наталья рассказала, как Дамир встретил новость о награждении.

«Он очень скромный. Я сама прервала его молчание, словами „Горжусь тобой!“» — подчеркнула она.

В интервью журналистам пилот и сам признавался, что он стеснительный человек и ему немного неловко от свалившейся на него славы. При этом Юсупов подчеркивает, что не считает себя героем — он выполнял свой долг, спасая пассажиров, экипаж и самолет.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, пять бортпроводников рейса «Москва — Симферополь» награждены Орденами Мужества.

А пока командир экипажа Дамир Юсупов в пятницу, 16 августа, вернулся домой в Екатеринбург, где его ждет семья. Давая интервью журналистам уже в родном городе он даже извинился перед пассажирами.

«Немножко даже виноват, что так получилось, что я их не доставил до места назначения — до Симферополя. Боязни и страха не было. Поле я видел перед собой, кукурузное поле. Надеялся, что сядем более или менее мягко. Старался посадить с наименьшей вертикальной скоростью, чтобы самолет как можно мягче сел, проскользил плавно», — рассказал Юсупов.

Второй пилот самолета, который накануне совершил аварийную посадку в Подмосковье, находится в больнице. У Георгия Мурзина ушибы грудной клетки. Но травмы не тяжелые, врачи говорят о скорой выписке.

Согласно обязательной процедуре, экипаж пока временно отстранен от полетов. Идет проверка, пилоты дают показания следователям. Как заявили в авиакомпании, летчики вернутся в небо в течение двух-трех недель. А их приземление войдет в учебники авиации. И в программу «Посадка на очень малых высотах», которую отрабатывают на тренажерах.

А пока различные службы разбираются в причинах произошедшего, орнитологи предлагают создать паспорта аэропортов.

Тема:
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