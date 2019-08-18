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Украинский депутат восхитился подвигом экипажа А-321

, 8:19 24

Евгений Мураев дал высокую оценку действиям российских пилотов, которые смогли посадить лайнер в кукурузном поле в Подмосковье.

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Фото, видео : ТАСС / Дмитрий Голубович, 5-tv.ru

Тема:
Аварийная посадка А-321 в Подмосковье 38

Депутат Верховной рады Евгений Мураев восхитился подвигом экипажа самолета Airbus А-321 «Уральских авиалиний», который сумел предотвратить трагедию и посадить лайнер в кукурузном поле в Подмосковье в четверг, 15 августа, передает News.ru.

«Ты просто гордишься людьми, совершившими подвиг. Уважаешь их за то, что не струсили и просто смогли. Чтишь за спасенные жизни. Молодцы», заявил Мураев.

По его мнению, в данном случае героизм экипажа вызывает гордость «вне зависимости от национальности или других привязок».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи продолжают работать на месте аварийной посадки А-321. Накануне спецгруппа изучала правый двигатель воздушного судна. Также на месте ЧП работают специалисты компании Airbus и французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

Тема:
Аварийная посадка А-321 в Подмосковье 38
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