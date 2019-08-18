Украинский депутат восхитился подвигом экипажа А-321

Депутат Верховной рады Евгений Мураев восхитился подвигом экипажа самолета Airbus А-321 «Уральских авиалиний», который сумел предотвратить трагедию и посадить лайнер в кукурузном поле в Подмосковье в четверг, 15 августа, передает News.ru.
По его мнению, в данном случае героизм экипажа вызывает гордость
Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи продолжают работать на месте аварийной посадки А-321. Накануне спецгруппа изучала правый двигатель воздушного судна. Также на месте ЧП работают специалисты компании Airbus и французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.