Украинский депутат восхитился подвигом экипажа А-321

Депутат Верховной рады Евгений Мураев восхитился подвигом экипажа самолета Airbus А-321 «Уральских авиалиний», который сумел предотвратить трагедию и посадить лайнер в кукурузном поле в Подмосковье в четверг, 15 августа, передает News.ru.

«Ты просто гордишься людьми, совершившими подвиг. Уважаешь их за то, что не струсили и просто смогли. Чтишь за спасенные жизни. Молодцы», — заявил Мураев.

По его мнению, в данном случае героизм экипажа вызывает гордость «вне зависимости от национальности или других привязок».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи продолжают работать на месте аварийной посадки А-321. Накануне спецгруппа изучала правый двигатель воздушного судна. Также на месте ЧП работают специалисты компании Airbus и французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.