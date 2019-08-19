Алана Мамаева отдала 75 тысяч рублей мошенникам за аксессуар Louis Vuitton

Жена скандально известного полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева Алана стала жертвой мошенников и отдала злоумышленникам 75 тысяч рублей за аксессуар Louis Vuitton. Как стало известно 5-tv.ru, супруга осужденного за драку футболиста решила приобрести через интернет футляр для помады.

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Алана Мамаева связалась с «продавцом» и перечислила деньги за товар со своей банковской карты. Однако интересующий ее предмет так и не получила. Жена спортсмена обратилась с заявлением в полицию, отметив, что причиненный ей материальный ущерб является значительным.

Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему жена Мамаева продает его Mercedes.