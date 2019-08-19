В сети появилось видео, на котором зафиксированы детали инцидента в киевском аэропорту, где жена премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху бросает на землю кусочек традиционного «хлебосольного» каравая.

На кадрах видно, как политик, отведав ритуальный хлеб, отламывает и передает его своей супруге Саре. Женщина берет кусок в руки, будто пучок волос, и с пренебрежением избавляется от него, бросив на землю.

Как ранее уже сообщал 5-tv.ru, Сара Нетаньяху пребывала в плохом расположении духа еще в момент вылета на Украину. Жена премьера Израиля пыталась «построить» командира самолета из-за того, что он не поприветствовал ее на борту при посадке. Летчик восполнил свое упущение отдельным объявлением, которое прозвучало в салоне незадолго до посадки правительственного борта в Киеве.