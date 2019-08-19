На северо-востоке Сирии в результате активированных дистанционных взрывных устройств обрушилось здание больницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проправительственную газета al-Watan.

«Здание частной больницы „ас-Салям“ обрушилось в деревне аш-Шейх Хамд к югу от города Хасеке», — сообщает газета.

По уточненным сведениям, неизвестные использовали для подрыва больницы несколько взрывных устройств.

Издание также сообщает, в результате теракта был нанесен материальный урон, о пострадавших никакой информации нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о взрыве на свадьбе в Афганистане. В результате теракта погибли 63 человека.