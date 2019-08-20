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Фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ» открывается в Крыму — видео

, 16:25 Видео 31

Мероприятие соберет на одной площадке более 30 тысяч молодых деятелей культуры, участников, зрителей и гостей из 85 регионов России.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Тема:
Таврида — АРТ 2019 1

Фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ» открывается в Крыму. Мероприятие соберет на территории арт-кластера «Таврида» в Судаке более 30 тысяч молодых деятелей культуры, участников, зрителей и гостей из 85 регионов России.

В рамках фестиваля начинающие творцы смогут получить ощутимую поддержку и путевку в жизнь. «Таврида — АРТ» станет самой масштабной площадкой для кастингов — их состоится 62. Свыше 500 экспертов различных направлений поделятся с молодежью своим опытом и наработками в области культуры и искусства.

Участники фестиваля смогут попробовать себя в конкурсе и побороться за грант на реализацию и развитие собственных творческих проектов. В 2019 году на эти цели выделена беспрецедентная сумма — 80 миллионов рублей.

Зрители и гости смогут стать свидетелями весьма насыщенной культурной программы. Их ждет грандиозный Фестиваль фестивалей, авиашоу, шоу фейерверков, концерты звезд рок-, рэп- и поп-музыки, среди которых группировка «Ленинград», Гарик Сукачев, Вячеслав Бутусов, МОТ, GUF, ST, Леонид Агутин, Сергей Лазарев.

«Таврида — АРТ» — первый в России фестиваль творческих сообществ. Это главный творческий фестиваль страны, который связывает все направления искусства. Это место, где всех объединяет культура и творчество.

Мероприятие проходит на территории арт-кластера «Таврида» в районе бухты Капсель в Крыму с 20 по 26 августа. Для зрителей площадка будет открыта 23–25 августа — это основные дни культурной программы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге впервые прошел испанский фестиваль «Томатина».

Тема:
Таврида — АРТ 2019 1

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