Второй пакет санкций по «делу Скрипалей» вступит в силу 26 августа

Госдеп США распространил официальное уведомление о вступлении в силу второго пакета санкций по «делу Скрипалей», пишут «Известия».

Новые ограничительные меры вступят в силу 26 августа, когда будет опубликован соответствующий документ. В начале августа стало известно, что второй пакет санкций не затронет российские госкомпании и вторичный рынок в РФ. В письме Госдепа говорится, что они коснутся министерств, агентств и «суверенного фонда» (Центробанк), а также Фонда национального благосостояния. При этом банкам США разрешено покупать бонды на вторичном рынке госдолга России.

Кроме того, американские власти должны предпринять ряд действий, описанных в законе о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года. В частности, Минфин должен препятствовать предоставлению займов, технической или финансовой помощи стране международными финансовыми организациями. Американским банкам также запрещается предоставлять какие-либо кредиты или займы правительству государства, за исключением займов или кредитов для закупки продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров.

Указ о введении второго пакета санкций по «делу Скрипалей» был подписан президентом США Дональдом Трампом 1 августа 2019 года. Первый пакет американских санкций вступил в силу 27 августа 2018 года. В нем говорится о введении дополнительных ограничений, если страна не гарантирует прекращение использования химического оружия.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Официальный Лондон заявил, что пострадавшие подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», в разработке которого тут же без всяких оснований обвинили Россию. Москва неоднократно отвергала все обвинения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как будут применяться новые антироссийские санкции США.