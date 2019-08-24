Остался только нос: Кадры с места разборки А-321, аварийно севшего в поле в Подмосковье

Самолет Airbus A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который совершил экстренную посадку в поле Подмосковья, практически полностью разобрали. Фюзеляжа уже не осталось, на данный момент дорезают носовую часть воздушного судна. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры, на которых можно рассмотреть, в каком состоянии сейчас находится авиалайнер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что командиры экипажа Airbus A-321 Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, посадившие самолет с 226 пассажирами в кукурузном поле Подмосковья, награждены званиями Героев России. При этом Юсупов не считает, что совершил подвит. По его мнению, он выполнял свой долг, спасая пассажиров.