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  4. Цымбалюк-Романовская и Шаляпин прогулялись по центру Москвы, держась за руки

Цымбалюк-Романовская и Шаляпин прогулялись по центру Москвы, держась за руки

, 18:07 Фото 1 152

Пару в образе жениха и невесты заметили очевидцы на Красной площади.

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Фото, видео : Instagram @vitalinaromanovskaya

Тема:
Джигарханян — Цымбалюк-Романовская 70

Виталина Цымбалюк-Романовская в своем аккаунте в Instagram опубликовала совместное фото со своим возлюбленным Прохором Шаляпиным. На снимке пара прогуливается на Красной площади в Москве вдоль ГУМа в образе невесты и жениха.

«В последние солнечные дни уходящего лета — берем хорошее настроение и идем гулять по Москве!» — написала бывшая жена Армена Джигарханяна.

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Instagram @vitalinaromanovskaya

На фото улыбающиеся пианистка и певец степенно идут мимо цветочной клумбы, держась за руки. На другом снимке Виталина Цымбалюк-Романовская нежно прикасается ладонью к щеке Прохора Шаляпина.

В комментариях под публикацией один из пользователей задал пианистке вопрос личного характера: «Вы с Прошей расписались или еще сожительствуете?».

Виталина Цымбалюк-Романовская тут же развеяла все домыслы подписчиков, подчеркнув, что они с Прохором Шаляпиным только встречаются.

«Ни то, ни другое. Мы встречаемся», — ответила пользователю пианистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Прохор Шаляпин посвятил стих Цымбалюк-Романовской.

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