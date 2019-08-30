В ДНР сообщили об обстрелах Горловки и Коминтерново, горят дома

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об обстреле Вооруженными силами Украины поселка Зайцево под Горловкой в Донецкой области. Как сообщает ТАСС, огонь из стрелкового оружия был открыт в четверг, 29 августа около 19:50, в результате чего загорелся жилой дом. Жертв среди мирного населения, по предварительным данным нет.

Сообщатся также о массированном обстреле из минометов, пулеметов и зенитный установок села Коминтерново. Там в результате прямых попаданий снарядов загорелся дом культуры и два жилых дома. Информации о жертвах так же нет.

Кроме того, управление Народной милиции ДНР сообщило о гибели трех и ранении пяти своих военнослужащих в результате обстрела в четверг окраин Донецка и Горловки.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, с 21 июля в Донбассе объявлено бессрочное перемирие, однако обе стороны регулярно сообщают о его нарушении.