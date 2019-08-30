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Медведчук рассказал о ситуации с обменом украинских граждан, осужденных в России

, 20:52 Видео 27

Украинский политик посетил в СИЗО «Лефортово» двух соотечественников.

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Фото, видео : Kremlin Pool / www.globallookpress.com, YouTube @ Media Exchange

Тема:
Украинский кризис 143

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал появившиеся сообщения о готовности Москвы и Киева произвести обмен арестованных и осужденных граждан двух стран.

«Конечно, мы бы очень хотели, чтобы он (обмен — Прим.ред.) произошел — даже не сегодня, а вчера или позавчера. Но пока, к сожалению, такой готовности, как заявляет господин Песков, нет. Для того, чтобы эта готовность созрела, чтобы она имела место, мы сегодня находимся в Москве — как народные депутаты, представители партий, как люди, к которым обратились родственники этих людей — Карпюка и Клыха с просьбой об их освобождении, чем мы и занимаемся, как я уже сказал, длительное время», — рассказал он.

Медведчук занимается вопросами возвращения на родину украинских граждан уже продолжительное время, несмотря на отсутствие у него на это официальных полномочий от Киева. По его словам, с 2014 года он неоднократно ездил в Донецк и Луганск для ведения переговоров.

Так, в июне 2019 года Медведчук и лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Минске достигли договоренности о передаче Киеву четверых задержанных украинцев. Месяцем позднее украинский политик представил в Европарламенте мирный план по урегулированию ситуации в Донбассе.

Ранее 5-tv.ru передавал, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук и сопредседатель партии, депутат Верховной рады Вадим Рабинович посетили в СИЗО «Лефортово» украинских заключенных — Станислава Карпюка и Николая Клыха. Эти украинские граждане были осуждены к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима, соответственно, за участие в националистической организации «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона»* (УНА-УНСО*).

* — запрещенная на территории РФ организация.

Тема:
Украинский кризис 143
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