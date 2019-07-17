Медведчук представил мирный план по Донбассу в Европарламенте

План мирного урегулирования конфликта на юго-востоке Украины представил в среду, 17 июля, в Европарламенте глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. На презентации присутствовали евродепутаты из Германии, Великобритании, Италии и Франции.
Украинский политик рассказал, что в основе его концепции лежит идея о том, что «необходимо вернуть людей, а не территории».
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В этой связи, уверен Медведчук, необходим «прямой диалог между Киевом, Донецком, Луганском и Москвой». Он пояснил, что хотя этот конфликт на юго-востоке Украины и является внутренним, Россия имеет большое влияние на руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
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План Медведчука содержит предоставление особого статуса ДНР и ЛНР и создание так называемого автономного региона Донбасс, что необходимо закрепить в Конституции Украины. Также политик предлагает принять законы о выборах на территории республик и о создании там свободной экономической зоны сроком на десять лет. Глава «Оппозиционной платформы» настаивает и на амнистии для жителей региона и участников конфликта.
Ранее Медведчук рассказал о масштабах влияния США на Украину.