Медведчук представил мирный план по Донбассу в Европарламенте

План мирного урегулирования конфликта на юго-востоке Украины представил в среду, 17 июля, в Европарламенте глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. На презентации присутствовали евродепутаты из Германии, Великобритании, Италии и Франции.

Украинский политик рассказал, что в основе его концепции лежит идея о том, что «необходимо вернуть людей, а не территории».

« Сегодня сложилась обстановка, при которой мы можем вернуть людей через их сознание, через понимание того, что мы все должны жить в одной стране. Наша партия является сторонником территориальной целостности, и мы предоставляем возможности людям поверить, что их возвращение будет успешным, будут направлены усилия по защите их прав и свобод на Украине », — заявил глава политсовета украинской партии.

В этой связи, уверен Медведчук, необходим «прямой диалог между Киевом, Донецком, Луганском и Москвой». Он пояснил, что хотя этот конфликт на юго-востоке Украины и является внутренним, Россия имеет большое влияние на руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

« Мира хотят сегодня большинство граждан Украины. По всем социсследованиям последних лет, для 75% — 85% населения страны мир и прекращение боевых действий является главным приоритетом. А сегодня это главное ожидание от (президента Украины Владимира — прим.ред.) Зеленского и от парламента. Именно этого ждут люди, голосуя на выборах 21 июля », — подчеркнул он.

План Медведчука содержит предоставление особого статуса ДНР и ЛНР и создание так называемого автономного региона Донбасс, что необходимо закрепить в Конституции Украины. Также политик предлагает принять законы о выборах на территории республик и о создании там свободной экономической зоны сроком на десять лет. Глава «Оппозиционной платформы» настаивает и на амнистии для жителей региона и участников конфликта.

Ранее Медведчук рассказал о масштабах влияния США на Украину.