  1. Пятый канал
  4. Катастрофа: На Украине угля осталось на 15 дней

Катастрофа: На Украине угля осталось на 15 дней

, 5:12 Эфирная новость 66

Такое заявление во время выступления в Верховной Раде сделал глава профсоюза горняков Михаил Волынец.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : © РИА Новости / Сергей Аверин, 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис 147

Украина на пороге крупнейшего за последние годы энергетического кризиса. В стране катастрофически не хватает угля, его едва осталось на 15 дней. Об этом в Верховной Рае заявил глава профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.

%red-263172%

На тепловых электростанциях сейчас находится менее половины запасов угля по сравнению с прошлой осенью. Этого количества хватит лишь на две недели работы станций. Даже по официальным данным Украина тратит запасы угля в два раза быстрее, чем пополняет.

Ответы на вопросы, как такое могло случиться с экономикой некогда процветающей республики предстоит дать Петру Порошенко. Во вторник, 3 сентября, экс-президент вызван на третий допрос в государственное бюро расследований. Причем в этот раз отвечать ему придется под контролем детектора лжи.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, право на применение полиграфа в отношении бывшего лидера дал суд. В настоящее время Петр Порошенко является фигурантом 11 уголовных дел.

Тема:
Украинский кризис 147
3 сент
Украинского политолога выгнали из российского эфира за брань в адрес немецкой прессы
1 сент
Украинские силовики обстреляли из гранатометов представителей миссии ОБСЕ
31 авг
Дуда и Зеленский высказались за продолжение антироссийских санкций
30 авг
На Украине потребовали переименовать российскую модификацию Ан-124
30 авг
Медведчук рассказал о ситуации с обменом украинских граждан, осужденных в России
30 авг
В ДНР сообщили об обстрелах Горловки и Коминтерново, горят дома
29 авг
Новым спикером Верховной рады стал Дмитрий Разумков
29 авг
Польша решила продавать закупаемый в США газ Украине
29 авг
Депутат «Слуги народа» заявила, что Порошенко готовит госпереворот в 2019 году
29 авг
Зеленский предложил оставить Авакова на посту главы МВД Украины

Читайте также

+16° Днём +17°
Ночью +12°
66.62
0.13 73.17
-0.21
Гороскоп на 3 сентября: Водолей, переверните календарь!

Последние новости

6:29
Дети Климовой рассказали, кем хотят стать в будущем — видео
6:12
Харламов предложил переворачивать Instagram третьего сентября
5:56
«Когда это закончится?» — Аэропорт на Багамах ушел под воду из-за урагана «Дориан»
5:42
Украинского политолога выгнали из российского эфира за брань в адрес немецкой прессы
5:28
Лайфхак: Как сделать спиртовку из пустой банки из-под газировки
5:18
«Она этого заслуживает»: Путин прокомментировал историю с оскорбившей тулунчан чиновницей

Сейчас читают

Гороскоп на 3 сентября: Водолей, переверните календарь!
День Фаддея Проповедника: что нужно делать 3 сентября
Украинского политолога выгнали из российского эфира за брань в адрес немецкой прессы

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги