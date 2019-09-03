Катастрофа: На Украине угля осталось на 15 дней

Украина на пороге крупнейшего за последние годы энергетического кризиса. В стране катастрофически не хватает угля, его едва осталось на 15 дней. Об этом в Верховной Рае заявил глава профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.

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На тепловых электростанциях сейчас находится менее половины запасов угля по сравнению с прошлой осенью. Этого количества хватит лишь на две недели работы станций. Даже по официальным данным Украина тратит запасы угля в два раза быстрее, чем пополняет.

Ответы на вопросы, как такое могло случиться с экономикой некогда процветающей республики предстоит дать Петру Порошенко. Во вторник, 3 сентября, экс-президент вызван на третий допрос в государственное бюро расследований. Причем в этот раз отвечать ему придется под контролем детектора лжи.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, право на применение полиграфа в отношении бывшего лидера дал суд. В настоящее время Петр Порошенко является фигурантом 11 уголовных дел.