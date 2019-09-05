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  4. Лавров обозначил взаимовыгодность сотрудничества РФ и КНР

Лавров обозначил взаимовыгодность сотрудничества РФ и КНР

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Глава МИД РФ заявил, что отношения Пекина и Москвы сегодня вышли на невиданный ранее стратегический уровень.

Фото : © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Тема:
ВЭФ-2019 84

1 октября 2019 года Китайская Народная Республика отмечает 70-летие. Сергей Лавров в интервью «Известиям» рассказал: можно ли называть Пекин старшим братом для Москвы?

По мнению российского министра иностранных дел, это было бы некорректно. Да и в целом, в мировой политике — это неуместно. Россия все свои международные отношения позиционирует как равноправные, независимо от размера страны-партнера.

«Всегда есть желание получить какую-то пользу, но если хочешь эту пользу получить через отношения с партнером, ты должен понять, что ты можешь дать ему взамен», — поясняет глава МИД РФ.

Отношения с Китаем сегодня — самые плотные и взаимовыгодные за всю историю наших стран. Лавров подчеркивает, что пользу от сотрудничества получают обе стороны: как Москва, так и Пекин. Более того, РФ и КНР — две единственные ядерные державы, которые сегодня защищают основные принципы Устава ООН. «Такое движение набирает силу».

Ранее Лавров высказался об отношениях с США: «Мы не набиваемся в друзья».

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