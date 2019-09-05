  1. Пятый канал
  4. На Пятом канале акция «День добрых дел» для Матвея Ковалева

На Пятом канале акция «День добрых дел» для Матвея Ковалева

, 9:31 Эфирная новость 70

Мальчику нужны миллион 800 тысяч рублей на облучение протонами.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел 277

На Пятом канале — «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить смс на номер 2425 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Свет» мы собираем деньги для семилетнего Матвея Ковалева. Несмотря на страшный диагноз, злокачественную опухоль головного мозга, ребенок находит в себе силы бороться. Позади сложнейшая операция, несколько курсов химиотерапии и неутешительные прогнозы врачей, что мальчик навсегда может быть прикован к постели.

Вопреки всему, Матвей ходит сам и продолжает борьбу за жизнь. Но сейчас мальчику нужна помощь, ему необходимо облучение протонами — процедура эффективная, но дорогая — миллион 800 тысяч рублей. Такую сумму простой семье из Новгородской области просто не собрать. Давайте поможем Матвею вместе.

Ранее 5-tv.ru публиковал историю Максима Абитова.

Тема:
День Добрых Дел 277
30 авг
Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Алисы Шоркиной
29 авг
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Алисы Шоркиной
23 авг
Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Максима Абидова
22 авг
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Максима Абидова
15 авг
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Влада Ясалова
2 авг
Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Дианы Арифулиной
1 авг
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Дианы Арифулиной
26 июл
Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Леши Сувейздиса
25 июл
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Леши Сувейздиса
19 июл
Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Лизы Акперовой

Читайте также

+12° Днём +20°
Ночью +11°
66.50
-0.41 73.06
-0.14
Гороскоп на 5 сентября: Скорпионы, учите иностранный язык и жизнь изменится!

Последние новости

10:36
Беспилотная авиация, умные светофоры: какие заявления уже прозвучали на полях ВЭФ
10:28
Светлана Лобода исполнила тверк в ответ на вопрос о совершенстве
10:17
Путин на встрече с премьер-министром Малайзии отметил отношения приоритетного партнерства
10:09
«Это катастрофа!» — Греф призвал отказаться от экзаменов в школе
10:02
Родные Началовой вывозят вещи из квартиры певицы
9:54
После проигрыша Ибрагимович грубо отказал аргентинскому журналисту

Сейчас читают

Чехова рассказала, как живет маленький сын скончавшейся Стеллы Барановской
Анна Седокова устроила скандал в клинике из-за обращения с ее сыном
Осиная талия «русской Кардашьян» потрясла поклонников — горячее фото

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги