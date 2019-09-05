На Пятом канале акция «День добрых дел» для Матвея Ковалева

На Пятом канале — «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить смс на номер 2425 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Свет» мы собираем деньги для семилетнего Матвея Ковалева. Несмотря на страшный диагноз, злокачественную опухоль головного мозга, ребенок находит в себе силы бороться. Позади сложнейшая операция, несколько курсов химиотерапии и неутешительные прогнозы врачей, что мальчик навсегда может быть прикован к постели.

Вопреки всему, Матвей ходит сам и продолжает борьбу за жизнь. Но сейчас мальчику нужна помощь, ему необходимо облучение протонами — процедура эффективная, но дорогая — миллион 800 тысяч рублей. Такую сумму простой семье из Новгородской области просто не собрать. Давайте поможем Матвею вместе.

Ранее 5-tv.ru публиковал историю Максима Абитова.