Минобороны РФ опровергло информацию о гибели российских военных в Сирии

Министерство обороны РФ в четверг, 5 сентября, опровергло информацию о гибели троих российских военных в Сирии в районе населенного пункта Джурин и о получении ранений еще двумя военнослужащими, сообщает ТАСС.

« Никаких „российских наблюдательных постов“ в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации „Идлиб“ не существует. Информация, распространенная одним из российских СМИ, о якобы гибели военнослужащих ВС РФ не соответствует действительности », — заявили в Минобороны.

Одно из печатных изданий, ссылаясь на собственный источник, опубликовало информацию, согласно которой 4 сентября группа российских военных якобы подорвалась на минах по пути следования в опорный пункт в районе Джурина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сирийскую территорию до сих пор приходится разминировать.