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  4. Минобороны РФ опровергло информацию о гибели российских военных в Сирии

Минобороны РФ опровергло информацию о гибели российских военных в Сирии

, 18:20 37

В военном ведомстве отметили, что в районе населенного пункта Джурин нет никаких «российских наблюдательных постов».

Фото : ТАСС/ Грязнов Андрей

Тема:
Война в Сирии 4314

Министерство обороны РФ в четверг, 5 сентября, опровергло информацию о гибели троих российских военных в Сирии в районе населенного пункта Джурин и о получении ранений еще двумя военнослужащими, сообщает ТАСС.

«Никаких „российских наблюдательных постов“ в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации „Идлиб“ не существует. Информация, распространенная одним из российских СМИ, о якобы гибели военнослужащих ВС РФ не соответствует действительности», — заявили в Минобороны.

Одно из печатных изданий, ссылаясь на собственный источник, опубликовало информацию, согласно которой 4 сентября группа российских военных якобы подорвалась на минах по пути следования в опорный пункт в районе Джурина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сирийскую территорию до сих пор приходится разминировать.

Тема:
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