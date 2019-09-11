«Мог бы начать проповедовать»: Дудь в третий раз стал «Человеком года» GQ

Юрий Дудь в третий раз получил премию «Человек года» журнала GQ. Награду ведущему YouTube-шоу вручили в номинации «Лицо с экрана» за фильм «Колыма — родина нашего страха», посвященному истории и современной жизни региона. Как отметили в редакции журнала, премию Дудь получил «как документальный режиссер и главное лицо российского YouTube».

В своей торжественной речи Дудь обратился к присутствующим в зале коллегам-журналистам, отметив их опыт и уровень профессионального мастерства. А далее пошутил, что после третьей награды мог бы и вовсе «оторваться от земли» и начать «проповедовать».

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто одержал победу в других номинациях премии «Человек года».