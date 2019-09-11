  1. Пятый канал
  4. «Мог бы начать проповедовать»: Дудь в третий раз стал «Человеком года» GQ

«Мог бы начать проповедовать»: Дудь в третий раз стал «Человеком года» GQ

, 11:11 Видео 27

Юрий Дудь получил награду в номинации «Лицо с экрана» за один из своих документальных фильмов.

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Юрий Дудь в третий раз получил премию «Человек года» журнала GQ. Награду ведущему YouTube-шоу вручили в номинации «Лицо с экрана» за фильм «Колыма — родина нашего страха», посвященному истории и современной жизни региона. Как отметили в редакции журнала, премию Дудь получил «как документальный режиссер и главное лицо российского YouTube».

В своей торжественной речи Дудь обратился к присутствующим в зале коллегам-журналистам, отметив их опыт и уровень профессионального мастерства. А далее пошутил, что после третьей награды мог бы и вовсе «оторваться от земли» и начать «проповедовать».

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто одержал победу в других номинациях премии «Человек года».

Читайте также

+18° Днём +22°
Ночью +15°
65.44
-0.13 72.30
-0.03
Гороскоп на 11 сентября: примите потоки космических сил, Рыбы!

Последние новости

11:11
«Мог бы начать проповедовать»: Дудь в третий раз стал «Человеком года» GQ
10:56
Украина приостановила расторжение двусторонних договоров с Россией
10:42
Цымбалюк-Романовская не узнала Шаляпина
10:28
Посол объяснил участившиеся смерти российских туристов в Турции
10:12
Эксклюзивное видео: момент поджога маршруток в Кингисеппе попал на камеры
9:57
Комиссия УЕФА довольна стадионом в Петербурге — будущей ареной для матчей на Евро-2020

Сейчас читают

День Усекновения главы Иоанна Предтечи: Что можно и нельзя делать 11 сентября
«Подлая, но глупая манипуляция»: Лена Миро о публичном покаянии Билана
«Все будет хорошо»: Пугачева и Орбакайте поддержали Билана после скандала в Самаре

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев