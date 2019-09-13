  1. Пятый канал
  4. Влюблена по уши: Эксперт по языку тела рассказал о чувствах Собчак и Богомолова

Влюблена по уши: Эксперт по языку тела рассказал о чувствах Собчак и Богомолова

, 12:15 Видео 92

Илья Анищенко проанализировал поведение звездной пары на публике и сделал свои выводы.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев, 5-tv.ru

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 24

Свадьба российской ведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова стала одним из самых обсуждаемых событий этой осени. Пока одни предрекают влюбленным в браке разлад, другие сулят знаменитостям долгие и крепкие отношения.

О чувствах звезд друг к другу рассказал специалист по языку тела Илья Анищенко. Эксперт уверен, что знаменитостям удастся создать крепкий и гармоничный союз, поскольку молодожены души не чают друг в друге.

Гороскоп на 13 сентября: Станьте муравьем, Львы!

Особенно активно свою любовь к избраннику проявляет Собчак, утверждает специалист. Она смотрит на своего спутника, буквально затаив дыхание, и зачастую ее взгляд переходит на губы режиссера. Она нежно прижимается к своему возлюбленному на публике и не боится выражать свои трепетные чувства, пишет Teleprogramma.pro.

Что касается Богомолова, то он только изредка бросает взгляд на свою будущую жену, хотя своими постами в соцсетях дает однозначно понять, что без ума от своей дамы сердца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое будущее астролог предрек Собчак и Богомолову.

 

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 24
13 сент
Мама Ксении Собчак прибыла на свадьбу единственной дочери
13 сент
Видео: Собчак и Богомолов приехали в столичный ЗАГС
13 сент
Астролог предсказал будущее Собчак и Богомолова, венчающихся в «дьявольский» день
13 сент
«Я готова»: Ксения Собчак опубликовала фото свадебного платья
13 сент
«Прям как дети»: Собчак опубликовала трогательное фото в день свадьбы
13 сент
«Мечтает, чтобы считали принцессой»: Лена Миро «разнесла» идею Собчак и Богомолова венчаться
13 сент
Почему так страшна мистическая пятница, 13-е? Приметы и способы отвлечь беду
12 сент
«Деньги в мужчине не основное»: Собчак откровенно рассказала о пути к Богомолову
12 сент
Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с Собчак
12 сент
В сети появилось видео со свадебным платьем Ксении Собчак

Читайте также

+15° Днём +15°
Ночью +9°
65.19
-0.24 71.83
-0.39
Гороскоп на 13 сентября: Станьте муравьем, Львы!

Последние новости

12:26
Зеленский просит страны Запада сохранить антироссийские санкции
12:15
Влюблена по уши: Эксперт по языку тела рассказал о чувствах Собчак и Богомолова
12:10
Роскачество обновило рейтинг смартфонов
12:02
Директор Киркорова прокомментировал слухи о блокировке счетов артиста
11:54
Мама Ксении Собчак прибыла на свадьбу единственной дочери
11:28
Видео: Собчак и Богомолов приехали в столичный ЗАГС

Сейчас читают

«Прям как дети»: Собчак опубликовала трогательное фото в день свадьбы
Врачи отказываются ампутировать «руки-базуки» Кириллу Терешину
Банковские счета Филиппа Киркорова заблокированы из-за долгов

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев