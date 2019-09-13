Влюблена по уши: Эксперт по языку тела рассказал о чувствах Собчак и Богомолова

Свадьба российской ведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова стала одним из самых обсуждаемых событий этой осени. Пока одни предрекают влюбленным в браке разлад, другие сулят знаменитостям долгие и крепкие отношения.

О чувствах звезд друг к другу рассказал специалист по языку тела Илья Анищенко. Эксперт уверен, что знаменитостям удастся создать крепкий и гармоничный союз, поскольку молодожены души не чают друг в друге.

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Особенно активно свою любовь к избраннику проявляет Собчак, утверждает специалист. Она смотрит на своего спутника, буквально затаив дыхание, и зачастую ее взгляд переходит на губы режиссера. Она нежно прижимается к своему возлюбленному на публике и не боится выражать свои трепетные чувства, пишет Teleprogramma.pro.

Что касается Богомолова, то он только изредка бросает взгляд на свою будущую жену, хотя своими постами в соцсетях дает однозначно понять, что без ума от своей дамы сердца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое будущее астролог предрек Собчак и Богомолову.