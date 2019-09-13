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«Феерично» — Бартенев о церемонии бракосочетания Собчак и Богомолова

, 13:35 Видео 510

Известный модельер рассказал, как прошло торжество, и прокомментировал идею пары приехать к ЗАГСу на катафалке.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

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Свадьба Собчак и Богомолова 28

Один из гостей, присутствовавших на церемонии бракосочетания ведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова — модельер Андрей Бартенев — рассказал о прошедшем торжестве. В пятницу, 13 сентября, звезды узаконили свои отношения в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.

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По словам дизайнера, церемония прошла «феерично». На ней присутствовало порядка 50 гостей, из них 19 — «свидетели семейного счастья». Сейчас Бартенев вместе с другими гостями готовится к следующей части мероприятия — «вечерней веселухе», однако, где она состоится, вслед за новоиспеченными супругами художник не раскрывает журналистам.

Модельер считает, что пара подготовила для своих гостей настоящий «квест». Влюбленные достаточно творчески подошли к своей свадьбе, прибыв к ЗАГСу на катафалке и продолжат торжество в том же духе.

«Катафалк — это меня возвращает к фильмам. Хорошее начало для их творческого союза, мы еще увидим много веселого», — поделился дизайнер.

В качестве подарка для знаменитостей он подготовил керамических полярных медведей, которые будут беречь семейный очаг.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента, когда Собчак и Богомолов выходят из ЗАГСа.

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