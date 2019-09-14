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Настя, живи! — поклонники молятся о здоровье Анастасии Заворотнюк

, 21:47 Видео 231

Для многих она звезда их детства и юности. Их «прекрасная няня».

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Елизавета Карпушкина, Instagram

Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк 29

На фоне сообщений о состоянии здоровья российской актрисы Анастасии Заворотнюк в сети появился хэштег #настяживи. Поклонники знаменитости публикуют сообщения со словами поддержки и признаниями в любви. Для многих из них она стала именно их личной «прекрасной няней». Наибольшую известность Заворотнюк получила за исполнение роли Виктории Прутковской в сериале «Моя прекрасная няня».

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«Господи, яви чудо, пусть Настя Заворотнюк выкарабкается и проживет еще как можно дольше!»

«Настя, пожалуйста, живи! Иногда случается так, что переживаешь за „чужих“ людей сильнее, чем за близких»

«Вчера я узнал что у моей любимой актрисы моего детства, прекрасной няни, рак мозга. Как блин так? Снова рак забирает молодых красивых»

«НАСТЯ, ЖИВИ🙏🏻🙏🏻🙏🏻. Каждый день новые новости! Каждая новость удар до слез! Уже не понимаешь кому верить, а кому нет! Хочется верить, что все это слухи!»

«Для меня Анастасия Заворотнюк — это любимая актриса моей малышки… Малышка выросла, но нашу Няню любим до сих пор. Живи, Настя!»

Как сообщал ранее 5-tv.ru, по предварительной информации у Анастасии Заворотнюк четвертая стадия рака головного мозга. Накануне она поступила в тяжелом состоянии в одну из московских больниц. По некоторой информации у нее произошел отек мозга, а на фоне истощенности организма у нее началось воспаление легких. Медики приняли решение ввести ее в медикаментозную кому, чтобы помочь организму хоть как-то справиться.

В свою очередь продюсер Андрей Разин заявил, что был в больнице у Анастасии и медики не пускают к ней никого, кроме супруга. Что касается прогнозов, что они дают ей несколько дней.

Официального заявления от семьи знаменитости пока не поступало.

Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк 29
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