Ждем для личных объятий! Собчак трогательно поздравила сына Виторгана

Телеведущая Ксения Собчак спустя всего лишь неделю после свадьбы с режиссером Константином Богомоловым поздравила сына своего бывшего супруга актера Максима Виторгана с днем рождения.

Ребенок бывшего мужа телеведущей Даниил — от первого брака, а у Ксении с Максимом родился мальчик, которого назвали Платон.

Собчак разместила в Instagram совместное фото 19-летнего Даниила и двухлетнего Платона.

« Дорогой Даниил Виторган! Будь счастлив и пусть исполнятся все твои мечты! Платон ждет тебя в гости для личных объятий️. С днем рождения », — подписала она снимок.

Instagram @xenia_sobchak

Многие подписчики Ксении обратили внимание на то, что, несмотря на свою громкую свадьбу с Богомоловым 13 сентября, она не забывает близких людей.

«Это редкое качество для женщин. Не включила стервозность, молодец», — отметила одна из них.

«Какая умница, после развода ни одного плохого слова о бывшем. Разрешаешь общаться всем близким. Молодец», — поддержала другая.

«Ксения, у вас сынулька прям кукленок!» — восхитилась третья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что телеведущую Ксению Собчак заподозрили в беременности от Константина Богомолова из-за слишком свободного кроя одежды.