Ждем для личных объятий! Собчак трогательно поздравила сына Виторгана

Телеведущая Ксения Собчак спустя всего лишь неделю после свадьбы с режиссером Константином Богомоловым поздравила сына своего бывшего супруга актера Максима Виторгана с днем рождения.
Ребенок бывшего мужа телеведущей Даниил — от первого брака, а у Ксении с Максимом родился мальчик, которого назвали Платон.
Собчак разместила в Instagram совместное фото 19-летнего Даниила и двухлетнего Платона.
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Многие подписчики Ксении обратили внимание на то, что, несмотря на свою громкую свадьбу с Богомоловым 13 сентября, она не забывает близких людей.
«Это редкое качество для женщин. Не включила стервозность, молодец», — отметила одна из них.
«Какая умница, после развода ни одного плохого слова о бывшем. Разрешаешь общаться всем близким. Молодец», — поддержала другая.
«Ксения, у вас сынулька прям кукленок!» — восхитилась третья.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что телеведущую Ксению Собчак заподозрили в беременности от Константина Богомолова из-за слишком свободного кроя одежды.