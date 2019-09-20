  1. Пятый канал
  4. Ждем для личных объятий! Собчак трогательно поздравила сына Виторгана

Ждем для личных объятий! Собчак трогательно поздравила сына Виторгана

, 7:31 Фото 222

Отпрыску актера от первого брака исполнилось 19 лет.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 61

Телеведущая Ксения Собчак спустя всего лишь неделю после свадьбы с режиссером Константином Богомоловым поздравила сына своего бывшего супруга актера Максима Виторгана с днем рождения.

Ребенок бывшего мужа телеведущей Даниил — от первого брака, а у Ксении с Максимом родился мальчик, которого назвали Платон.

Собчак разместила в Instagram совместное фото 19-летнего Даниила и двухлетнего Платона.

«Дорогой Даниил Виторган! Будь счастлив и пусть исполнятся все твои мечты! Платон ждет тебя в гости для личных объятий️. С днем рождения», — подписала она снимок.

Instagram @xenia_sobchak

Многие подписчики Ксении обратили внимание на то, что, несмотря на свою громкую свадьбу с Богомоловым 13 сентября, она не забывает близких людей.

«Это редкое качество для женщин. Не включила стервозность, молодец», — отметила одна из них.

«Какая умница, после развода ни одного плохого слова о бывшем. Разрешаешь общаться всем близким. Молодец», — поддержала другая.

«Ксения, у вас сынулька прям кукленок!» — восхитилась третья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что телеведущую Ксению Собчак заподозрили в беременности от Константина Богомолова из-за слишком свободного кроя одежды.

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 61
19 сент
«Счастлив»: Константин Богомолов показал нежное фото с Ксенией Собчак
17 сент
«Когда-нибудь воспользуюсь»: Ксении Собчак подарили сертификат на роды
16 сент
Глюкоза «оторвалась» на свадьбе Богомолова и Собчак
16 сент
Родители Константина Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
16 сент
Свадьба Собчак вдохновила Шнурова на очередной саркастический стих
16 сент
В РПЦ призывают Ксению Собчак покаяться еще раз
15 сент
Рудковская оправдалась за недовольное лицо, с которым покинула свадьбу Собчак
15 сент
Милонов вступился за Собчак после откровенного танца телеведущей
15 сент
Собчак и Богомолов письменно раскаялись в своих поступках перед венчанием
15 сент
«Вакханалия подарков»: Ксения Собчак похвасталась дарами со свадьбы

Читайте также

+4° Днём +10°
Ночью +3°
64.22
-0.21 70.94
-0.30
Гороскоп на 20 сентября: Козероги, готовы пошалить?

Последние новости

8:56
Оптическая иллюзия наградила невесту огромной «пятой точкой» — фото
8:46
«Похожи!» Максим Виторган провел время с сестренкой, старше которой на 46 лет
8:35
Уникальный детский сад открыли в Петрозаводске
8:30
Ирина Шейк танцевала в халате тверк, но от усердия упала — видео
8:24
Стали известны детали предстоящего боя между Емельяненко и Кокляевым
8:16
Уютные комнаты и свой сад: дома престарелых нового типа анонсировали в России

Сейчас читают

От похудевшего на сто килограммов Александра Семчева отказываются режиссеры
«Русская Кардашьян» повернулась к подписчикам самым выдающимся местом
Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина поделилась моментами своей свадьбы

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев