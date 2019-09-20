Совбез ООН не принял проект резолюции России по Идлибу

В Совбезе ООН страны-участницы не смогли договориться по вопросу стабилизации ситуации в сирийском Идлибе. Против проекта резолюции, предложенного Бельгией, Германией и Кувейтом выступили Россия и Китай.

Второй проект, разработанный Москвой и Пекином, предусматривающий прекращение огня в Идлибе, заблокировали девять членов Совбеза во главе с США. Постпред России в ООН Василий Небензя назвал это преднамеренным политическим шоу.

«Содержание проекта и ход работы над ним недвусмысленно указывает на реальную задачу наших коллег — спасти окопавшихся в Идлибе международных террористов от окончательного разгрома и выставить Россию и Сирию виновниками происходящего в Идлибе», — сказал Василий Небензя.

Российско-китайский проект резолюции предусматривал режим прекращения огня за одним исключением — он не распространялся на действия против террористов и их пособников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США нанесли авиаудар по Идлибу без предупреждения России и Турции.