Совбез ООН не принял проект резолюции России по Идлибу

В Совбезе ООН страны-участницы не смогли договориться по вопросу стабилизации ситуации в сирийском Идлибе. Против проекта резолюции, предложенного Бельгией, Германией и Кувейтом выступили Россия и Китай.
Второй проект, разработанный Москвой и Пекином, предусматривающий прекращение огня в Идлибе, заблокировали девять членов Совбеза во главе с США. Постпред России в ООН Василий Небензя назвал это преднамеренным политическим шоу.
Российско-китайский проект резолюции предусматривал режим прекращения огня за одним исключением — он не распространялся на действия против террористов и их пособников.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США нанесли авиаудар по Идлибу без предупреждения России и Турции.