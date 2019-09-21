  1. Пятый канал
  4. Глава МИД Украины заявил о подготовке нового обмена пленными — видео

Глава МИД Украины заявил о подготовке нового обмена пленными — видео

, 12:43 Видео 51

Вадим Пристайко выразил надежду, что в ближайшее время «будут дополнительные основания для радости».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Zuma, Nazar Furyk, Annette Riedl

Тема:
Украинский кризис 169

Глава украинского МИД Вадим Пристайко в интервью изданию «Громадське» заявил о подготовке нового обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой, сообщает ФАН. По его словам, переговоры по этому вопросу между обеими сторонами идут весьма активно.

«Я хочу вам сказать, что работа продвигается очень активно, я не буду ничего анонсировать. Но я надеюсь, что в ближайшее время у нас будут дополнительные основания для радости», — сказал Вадим Пристайко.

Политик подчеркнул, что диалог по предстоящему обмену настолько деликатен, что к нему не привлечены западные партнеры Незалежной. Вадим Пристайко отметил, что в процессе обмена сторонам удалось принять довольно непростые решения.

«Вы видите, насколько непростые решения были приняты и насколько дорога иногда является цена за такие решения», — сказал глава МИД Украины.

При этом Вадим Пристайко подтвердил, что имел в виду выдачу России жителя самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, который является фигурантом дела о сбитом малайзийском Boeing.

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной в формате «35 на 35» состоялся 7 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп готов участвовать в переговорах России и Украины. Глава США заявил, что обмен заключенными между двумя государствами является «позитивным шагом».

Тема:
Украинский кризис 169
21 сент
«Кого вообще волнует Украина?»: Трамп считает действия США в Незалежной бессмысленными — анонимный источник
21 сент
В Белом доме заявили об оккупации Украиной части России — видео
21 сент
Украинская оппозиция требует снять неприкосновенность с Зеленского
19 сент
Президент Эстонии объяснила, почему Европа устала от Украины
18 сент
Киев срывает встречу «нормандской четверки»
15 сент
Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог в стране
13 сент
В Совфеде предложили Украине войти в состав России
13 сент
Турчинов назвал препятствие для войны с Россией
13 сент
Зеленский назвал условие для выборов в Донбассе
13 сент
Эксперт: Россия не заинтересована оставлять украинцев без газа

Читайте также

+8° Днём +8°
Ночью +4°
63.85
-0.37 70.60
-0.34
Гороскоп на 21 сентября: Водолеи, снимите розовые очки!

Последние новости

13:58
«Кого вообще волнует Украина?»: Трамп считает действия США в Незалежной бессмысленными — анонимный источник
13:50
Путин: «Кросс нации — 2019» послужит популяризации физической культуры и спорта
13:42
«Шикарная»: «Австралийская Кардашьян» порадовала поклонников горячим фото в одних стрингах
13:15
Задержан водитель, намеренно наехавший на полицейского в Петербурге — видео происшествия
12:58
«Аленушка снаружи, бандитка внутри»: Лиза Арзамасова рассказала о своей сущности
12:43
Глава МИД Украины заявил о подготовке нового обмена пленными — видео

Сейчас читают

«Каждый день превратился в ад»: Девушка из Армении плачет кристаллами
Соседи Долиной жалуются на помойку у загородного дома певицы
Ксения Бородина посетовала, что Андрей Губин перестал выступать

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев