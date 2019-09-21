Глава украинского МИД Вадим Пристайко в интервью изданию «Громадське» заявил о подготовке нового обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой, сообщает ФАН. По его словам, переговоры по этому вопросу между обеими сторонами идут весьма активно.

« Я хочу вам сказать, что работа продвигается очень активно, я не буду ничего анонсировать. Но я надеюсь, что в ближайшее время у нас будут дополнительные основания для радости », — сказал Вадим Пристайко.

Политик подчеркнул, что диалог по предстоящему обмену настолько деликатен, что к нему не привлечены западные партнеры Незалежной. Вадим Пристайко отметил, что в процессе обмена сторонам удалось принять довольно непростые решения.

« Вы видите, насколько непростые решения были приняты и насколько дорога иногда является цена за такие решения », — сказал глава МИД Украины.

При этом Вадим Пристайко подтвердил, что имел в виду выдачу России жителя самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, который является фигурантом дела о сбитом малайзийском Boeing.

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной в формате «35 на 35» состоялся 7 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп готов участвовать в переговорах России и Украины. Глава США заявил, что обмен заключенными между двумя государствами является «позитивным шагом».